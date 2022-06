LECCE – Coda, il congedo via social: “Mi avete inondato di emozioni! Spero di vedervi gioire Ancora!”

Massimo Coda, neo attaccante del Genoa, ha affidato al suo profilo Instagram i suoi saluti e ringraziamenti per la sua ormai ex società e per i tifosi del Lecce.

Vorrei abbracciarvi tutti, ringraziarvi per questi due anni stupendi! Mi avete inondato di emozioni e credo di avervi ricambiato con la stessa moneta. NON TROVO molte parole per potermi esprimere al meglio ma so che non c’è bisogno, vi lascio con tutti i ricordi memorabili che abbiamo vissuto, i miei abbracci nelle esultanze erano e sono tutti per voi! So di avere occupato un altro pezzo del mio cuore!

Voglio ringraziare la società Us Lecce, il presidente Saverio Sticchi Damiani, dirigenti, team, mister, massaggiatori, dottori, fisioterapisti, magazzinieri e tutti quelli che fanno parte di questa famiglia stupenda e, infine, tutti i miei compagni di squadra che hanno contribuito a farmi raggiungere tutti i miei e vostri obiettivi!

Lascio nelle vostre mani quello che abbiamo raccolto e spero di vedervi gioire Ancora! In bocca al lupo a tutti! Adesso è ora, per me comincia una nuova avventura con la speranza di far innamorare ancora!

Vi abbraccio con affetto. Il vostro Hispanico!