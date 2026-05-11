TERZA CATEGORIA/Lecce – Sarà Alixias-Virtus Collepasso la finale playoff

Sarà Alixias-Virtus Collepasso la finale playoff per il campionato di Terza Categoria Lecce.

Ieri pomeriggio si sono giocate le due semifinali. Al “Combi” di Alezio, Alixias batte Merine 3-0 con doppietta di Preira e gol di Longo. Colpo esterno invece della Virtus Collepasso che batte per 1-0 l’Atletico Copertino grazie a un rigore realizzato da Manuel Baglivo.

Pertanto, domenica prossima, a partire dalle ore 16.30, ci sarà l’ultimo atto della stagione sportiva 2025/26. L’Alixias è favorito dal regolamento: a parità di punteggio al termine dei novanta minuti regolamentari, si giocheranno due supplementari di 15 minuti ciascuno e, a parità persistente, sarà proclamata vincitrice dei playoff la squadra con la miglior classifica nella stagione regolare, ossia l’Alixias, arrivata seconda dietro il Soccer Veglie.

In Terza Maglie la Gioventù Calcio Muro ha vinto il campionato ed è stata promossa in Seconda Categoria; il Palmariggi è la squadra uscita vincitrice dai playoff.