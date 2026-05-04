TERZA CATEGORIA/Lecce – Risultati recupero 19ª giornata (ultima), classifica finale e verdetti
TERZA CATEGORIA/LECCE 2025/26
REC. GIORNATA 19 – 8ª rit. (ULTIMA)
(03.05.2026 h 16.30)
Atl. Copertino-Seclì 3-1
Alixias-Calimera 7-0
Club Salento Lecce-V. Collepasso 1-13
Lizzanello-Kick Off Ac. 2-1
S. Guagnano-Merine 0-3
S. Veglie-Salento Soccer Ac. 5-2
CLASSIFICA FINALE
S. Veglie 58
Alixias 45
Atl. Copertino 41
Virtus Collepasso 41
Merine 40
Kick Off Academy 38
Lizzanello 38
Seclì 27
Salento Soccer Ac. 24
Calimera 15
S. Guagnano 12
Club Salento Lecce 1
VERDETTI
Soccer Veglie promosso in Seconda Categoria; playoff (10/05): Alixias-Merine, Atl. Copertino-Virtus Collepasso