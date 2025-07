SERIE D/H – Niente documentazione integrativa, il Matera sarà escluso dal campionato

Il Matera è la prima squadra a liberare un posto nel girone H di Serie D. Oggi il Dipartimento Interregionale ha fatto sapere che, tra le altre, il club lucano non ha presentato le integrazioni alla documentazione prevista per l’iscrizione al prossimo campionato. In particolare, il Matera non aveva presentato le liberatorie e la tassa d’iscrizione. Pertanto sarà fuori dal prossimo campionato. La comunicazione ufficiale arriverà entro il 25 luglio termine entro il quale la Covisod esprimerà pareri motivati sui ricorsi pervenuti dalle società che non hanno avuto il via libera all’iscrizione.

Il Matera, dunque, potrebbe ripartire dall’Eccellenza attraverso l’acquisizione del titolo di un club vicino, il Pomarico. Tra le squadre pugliesi retrocesse dalla D all’Eccellenza lo scorso anno, sia Brindisi, sia Ugento, hanno presentato domanda di riammissione.