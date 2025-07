LECCE – Parte ufficialmente il ritiro pre-campionato a Bressanone. Abbonamenti, buon avvio

Il gruppo-squadra Lecce ha raggiunto ieri il ritiro a Bressanone e oggi si allenerà per la prima volta sul terreno dell’impianto sportivo a Naz-Sciaves, mentre la campagna abbonamenti parte con un buon numero di tessere sottoscritte, mille.

Nei prossimi giorni al gruppo si unirà anche il neo acquisto Matias Perez che è tornato in Cile per sbrigare alcuni adempimenti burocratici, mentre mancano gli infortunati Jean, Maleh e Marchwinski, in fase di recupero dai rispettivi infortuni. Dal gruppo sono in uscita McJannet (verso la Ternana), Borbei e Burnete (entrambi nel mirino di un paio di club di Serie C), mentre Krstovic è sempre al centro degli interessi di Roma e Atalanta.

Per quanto riguarda la campagna abbonamenti, la prima fase è riservata alla prelazione dei vecchi abbonati e si chiuderà l’8 agosto. Dopo due giorni di pausa tecnica, il 9 e il 10, si aprirà da giorno 11 la fase dedicata ai nuovi abbonati e ai rinnovi che si chiuderà il 27 del prossimo mese con due partite ufficiali già disputate: Lecce-Juve Stabia di Coppa Italia (15 agosto ore 20.45) e Genoa-Lecce di campionato (23 agosto ore 18.30).