CASARANO – Una Pasquetta perfetta: superato anche lo scoglio Potenza, Di Bari: “C’è una splendida armonia”

Il lunedì dell’Angelo regala al Casarano una Pasquetta da incorniciare: davanti a un “Giuseppe Capozza” festante e gremito, la formazione di casa supera il Potenza con una prestazione di spessore, portando a casa tre punti che proiettano i rossoazzurri a quota 50 in classifica. Il successo non è solo un numero, ma un segnale di forza: il Cerignola e il Monopoli sono ora distanti appena due lunghezze, un distacco che accende le ambizioni per un piazzamento playoff ancora migliore.

La gara è stata interpretata con estrema intelligenza tattica dagli uomini di Vito Di Bari. Il Casarano si è dimostrato cinico nel colpire e granitico nel difendere, specialmente nella seconda frazione, quando il Potenza ha tentato di alzare il baricentro alla ricerca del pari. A decidere l’incontro sono stati i “soliti noti”, Ferrara e Chiricò, simboli di una stagione vissuta ad alti livelli, capaci di tradurre in gol la superiorità tecnica della squadra.

Mister Di Bari, complice l’assenza di Logoluso, ha lanciato dal primo minuto il giovanissimo Palumbo, confermando nel tridente Leonetti e Grandolfo. Il Casarano parte forte con la spinta di Versienti sulle fasce, mentre il Potenza prova a schermare Maiello, cervello del centrocampo locale. Al 15’ la partita si sblocca: azione avviata da Versienti, rifinitura di Chiricò per Ferrara che, con una conclusione fulminea, trafigge il portiere avversario per l’1-0. Gli ospiti reagiscono con De Marco, ma la sua mira è imprecisa. Il Casarano spinge per il raddoppio: Ferrara sfiora l’incrocio, mentre Grandolfo e Leonetti non trovano il colpo del KO per pochi centimetri prima dell’intervallo.

Nella ripresa, il Potenza rientra in campo con piglio più aggressivo, ma Bacchin si fa trovare pronto sui tentativi di De Marco e Petrungaro. Di Bari rinfresca l’attacco inserendo Cajazzo e Cerbone, e al 36’ arriva il meritato raddoppio: Chiricò insiste in area e trova lo spiraglio giusto per il 2-0. Sembra finita, ma al 41’ Adjapong (ex Lecce in B) estrae dal cilindro un tiro all’incrocio che riapre i giochi. Il Casarano, però, non trema: gestisce il recupero con maturità e sfiora persino il tris con Cerbone.

Al fischio finale l’ambiente è radioso. Il presidente Filograna Sergio, visibilmente soddisfatto, si è intrattenuto con i collaboratori per celebrare una salvezza ormai archiviata e un accesso ai playoff blindato con merito.

In sala stampa, mister Vito Di Bari ha analizzato la sfida con entusiasmo: «Abbiamo offerto una grande prova nonostante il primo caldo stagionale. Nel primo tempo meritavamo un vantaggio più largo, poi nel finale siamo stati un po’ troppo passivi e abbiamo subito un gran gol, ma i meriti vanno anche al Potenza. Sono felice per la continuità dei risultati e per la crescita dei nostri giovani, in particolare Palumbo, un ragazzo che ho visto crescere e che rappresenta un patrimonio per questa società».

Sulle prospettive future, il tecnico è stato chiaro: «Siamo esperti e ambiziosi. La società ha costruito basi solide per affrontare un campionato difficile come questo. Stiamo raccogliendo i frutti dell’integrazione tra i nuovi innesti di gennaio e lo zoccolo duro del gruppo. C’è un’armonia splendida nello spogliatoio e questa è la mia più grande certezza per affrontare i playoff». (Nuovo Quotidiano di Puglia)

Domenica trasferta a Latina, a partire dalle 14.30.

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IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

lunedì 06.04.2026, ore 14.30

Serie C/C 2025/26, giornata 35

CASARANO-POTENZA 2-1

RETI: 15′ pt Ferrara (C), 36′ st Chiricò (C), 41′ st Adjapong (P)

CASARANO (4-3-3): Bacchin; Versienti, Bachini, Mercadante, Giraudo; Palumbo (15′ st D’Alena), Maiello, Ferrara (15′ st Cajazzo); Chiricò, Grandolfo (33′ st Perez), Leonetti (26′ st Cerbone). All. Di Bari.

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Riggio, Balzano, Bura, Adjapong; Mazzeo (38′ st Ragone), De Marco, Erradi (20′ st Ghisolfi); Petrungaro (20′ st Schimmenti), Selleri (29′ st Murano), Maisto (38′ st Siatounis). All. De Giorgio.

ARBITRO: Striamo di Salerno.

RISULTATI E CLASSIFICA