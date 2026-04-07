LECCE – Sticchi Damiani non cerca alibi: “Non eravamo i soliti, ora recuperiamo il terreno perso”

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, interviene nel post-partita per fare il punto della situazione dopo il pesante ko contro l’Atalanta. Tra realismo e sprone verso il finale di stagione, il numero uno di via Costadura traccia la rotta per le ultime sette fatiche dei giallorossi.

Sticchi Damiani riconosce il valore assoluto dell’avversario, ma non nasconde l’amarezza per l’atteggiamento della squadra: «Sapevamo di affrontare una corazzata costruita per la Champions League e non siamo certamente nel nostro miglior momento di forma, ma questi fattori non giustificano una prestazione così poco ‘centrata’. In altre occasioni, pur soffrendo, eravamo rimasti in gara fino alla fine; oggi non è successo e dobbiamo chiederci il perché. Semplicemente, oggi in campo non si è visto il solito Lecce».

Un passaggio toccante è stato dedicato a Nikola Krstovic, tornato al Via del Mare da avversario ma accolto con affetto sincero: «È un ragazzo che dà tutto, cuore e anima. Gli anni trascorsi insieme nel Salento sono stati intensi e il legame è profondo: lo abbiamo cresciuto e coccolato come un figlio. Vedere la sua emozione nel tornare qui ci ha fatto davvero piacere, è la dimostrazione di quanto il Lecce lasci il segno».

In ottica classifica, il presidente sprona il gruppo a ritrovare immediatamente la cattiveria agonistica necessaria per lo sprint finale: «Ogni turno ormai è una finale e dobbiamo tornare a muovere la classifica. Pesano come macigni i tre punti lasciati per strada contro il Parma: dobbiamo recuperarli in partite dove, sulla carta, non partiamo favoriti, proprio come quella di oggi. Il calendario ci riserverà ancora scontri diretti, ma la nostra missione comincia già dalla trasferta di Bologna: lì dovremo provare a prenderci i tre punti a ogni costo».