CASARANO – Al via la pianificazione logistica e di mercato per la nuova stagione

In casa Casarano si intensifica il flusso organizzativo in vista della stagione sportiva 2026/27. Mentre la squadra si gode le vacanze estive, la dirigenza è impegnata nel perfezionare la logistica, gli adempimenti amministrativi e la pianificazione del mercato. Come analizzato nell’edizione odierna del Nuovo Quotidiano di Puglia, il club del presidente Antonio Filograna Sergio punta su un apparato di professionisti competenti per monitorare costantemente la gestione societaria in funzione degli obiettivi prefissati.

In settimana è previsto il ritorno in città di mister Di Bari, alla prima uscita ufficiale dopo il rinnovo biennale della sua conferma sulla panchina rossoazzurra. Il tecnico incontrerà il patron Filograna Sergio, il direttore generale Fulvio Navone e il direttore sportivo Antonio Obbiettivo. L’agenda dei colloqui è ben definita e darà priorità agli aspetti organizzativi: stabilire la data del raduno in sede dei calciatori confermati, scegliere la località per il ritiro precampionato e programmare le date dei test amichevoli.

Risolti i nodi logistici, l’attenzione si sposterà sulla costruzione del nuovo organico. Il lavoro concreto sul fronte dei trasferimenti scatterà ufficialmente a partire dal 1° luglio, vedendo il diesse Obbiettivo impegnato per oltre un mese nelle complesse dinamiche della sessione estiva. Per quanto riguarda i calciatori attuali, si ripartirà da un blocco di conferme sicure che hanno costituito l’ossatura dello scorso campionato: elementi del calibro di Logoluso, Ferrara, Celiento, Maiello, Chiricò, Lulic, Grandolfo, Leonetti, Mercadante e Versienti, quest’ultimo autore di un finale di stagione in netta crescita dopo un lungo infortunio.

A questi si affiancano altrettante pedine affidabili come Negro, Gega, D’Alena, Perez, Gyamfi e Bachini, capaci di ritagliarsi spazi indispensabili nelle rotazioni tattiche. Un capitolo a parte è legato al futuro di Cajazzo e Cerbone, finiti nel mirino di club di categoria superiore; la piazza rossoazzurra farebbe carte false pur di trattenerli, ma le offerte ricevute sono destinate a movimentare l’estate calcistica del Casarano. Infine, la dirigenza valuterà il reintegro in prima squadra di alcuni giovani rientranti dai prestiti in Serie D, tra cui Albo, Milicevic, Antinucci e Malagnino.