LECCE – Faticanti è tutto della Juve, la Primavera riparte da Simone Schipa

Altre due notizie di mercato in casa Lecce, segno che Stefano Trinchera è già pienamente operativo. La prima riguarda indirettamente il club giallorosso che comunica l’esercizio del diritto di opzione, da parte della Juventus, per il calciatore Giacomo Faticanti, quest’anno in forza alla Juve Next Gen in C. L’azzurrino ha collezionato solo sei presenze con un gol in Primavera, facendo esperienza a Terni in Serie B e poi, per due anni, con la Juve Next Gen in Serie C. Il Lecce lo rilevò dalla Primavera Roma nell’agosto 2023 per una cifra pari a circa 800mila euro. Dalla sua cessione definitiva alla Juve, il club di via Costadura dovrebbe incassare circa un milione di euro.

La Primavera, poi, ripartirà da Simone Schipa che, dopo il buon 12esimo posto di quest’anno è stato confermato sino al 30 giugno 2028.