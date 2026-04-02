Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 29.03.2026
Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 29 marzo 2026 in Seconda Categoria Puglia gironi B e C.
NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica
SECONDA CATEGORIA/B
AC. GIOVINAZZO: Alessandro De Lucia (1)
ATL. PALAGIANO: Vito Sergio (dir., fino al 09/04/26)
ATL. PEZZE: Beniamino Pignatelli (2); Gianluca Olive (1)
AZZ. CASTELLANA: Michael Ballabene (1); Simone Del Zotti (1)
DIMATEAM:
FASANO: Hajrulla Gjeci (1)
FORTITUDO A.D.: Mariano Vallone (1)
G. PALAGIANELLO:
KC CONVERSANO:
LA BARI SPORTIVA: Giuseppe Demola (2)
MONOSPOLIS: Marco Olive (1)
PRO GIOIA:
PRO MASSAFRA: Daniele Pasqualicchio (1); Davide Del Sole (1)
REAL SANNICANDRO: Vito Turitto (1)
TAF CEGLIE M.:
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SECONDA CATEGORIA/C
CAROSINO: Ammenda di 300 euro (“a fine gara la porta dell’arbitro veniva fatta oggetto di pugni e calci da parte di soggetti riconducibili alla società, i quali proferivano all’indirizzo dell’arbitro frasi ingiuriose e irriguardose. Uscito dallo spogliatoio, l’arbitro veniva raggiunto da un soggetto non in distinta ma chiaramente riconducibile alla società, il quale proferiva proteste e ingiurie all’indirizzo dello stesso, senza ulteriori conseguenze”); Fabio Lanzalonga (dir., fino al 02/06/26, frasi ingiuriose e irriguardose verso l’arbitro); Leonardoantonio Monaco (8, “In segno di protesta proferiva all’indirizzo dell’arbitro frasi ingiuriose e minacciose, afferrandolo per un braccio e successivamente spingendolo. Dopo l’espulsione tentava nuovamente di avvicinarsi con fare minaccioso all’arbitro non riuscendovi poiché allontanato dai compagni di squadra”); Gianluca De Risi (4); Michael De Risi (4)
CD MELISSANO: Aldo Marra (1); Samuel Palamà (1)
CD POGGIARDO: Alessio Minnella (1)
C. SOLETO:
KP GALLIPOLI:
MONTEIASI: Raffaele Arcadio (all., fino al 02/05/26); Alessandro Trani (1)
OLYMPIQUE LECCE (ex Melpignano): Davide De Pascalis (4); Alessio Aloisi (1)
POL. MARTIUS: Antonio Corvino (1)
PRESICCE-ACQUARICA:
REAL NEVIANO:
SAN DONACI: Antonio Greco (4)
SAN GIORGIO:
SOCCER G. SURBO:
SPONGANO: Luigi Lazzari (1)
VS TORCHIAROLO:
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Squalifiche di Coppa Puglia: una giornata di squalifica per Matteo Macchia e Mirko Protopapa (San Pietro Vernotico) e per Cosimo Peluso (Don Bosco Manduria).