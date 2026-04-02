Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 29.03.2026

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 29 marzo 2026 in Seconda Categoria Puglia gironi B e C.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

SECONDA CATEGORIA/B

AC. GIOVINAZZO: Alessandro De Lucia (1)

ATL. PALAGIANO: Vito Sergio (dir., fino al 09/04/26)

ATL. PEZZE: Beniamino Pignatelli (2); Gianluca Olive (1)

AZZ. CASTELLANA: Michael Ballabene (1); Simone Del Zotti (1)

DIMATEAM:

FASANO: Hajrulla Gjeci (1)

FORTITUDO A.D.: Mariano Vallone (1)

G. PALAGIANELLO:

KC CONVERSANO:

LA BARI SPORTIVA: Giuseppe Demola (2)

MONOSPOLIS: Marco Olive (1)

PRO GIOIA:

PRO MASSAFRA: Daniele Pasqualicchio (1); Davide Del Sole (1)

REAL SANNICANDRO: Vito Turitto (1)

TAF CEGLIE M.:

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SECONDA CATEGORIA/C

CAROSINO: Ammenda di 300 euro (“a fine gara la porta dell’arbitro veniva fatta oggetto di pugni e calci da parte di soggetti riconducibili alla società, i quali proferivano all’indirizzo dell’arbitro frasi ingiuriose e irriguardose. Uscito dallo spogliatoio, l’arbitro veniva raggiunto da un soggetto non in distinta ma chiaramente riconducibile alla società, il quale proferiva proteste e ingiurie all’indirizzo dello stesso, senza ulteriori conseguenze”); Fabio Lanzalonga (dir., fino al 02/06/26, frasi ingiuriose e irriguardose verso l’arbitro); Leonardoantonio Monaco (8, “In segno di protesta proferiva all’indirizzo dell’arbitro frasi ingiuriose e minacciose, afferrandolo per un braccio e successivamente spingendolo. Dopo l’espulsione tentava nuovamente di avvicinarsi con fare minaccioso all’arbitro non riuscendovi poiché allontanato dai compagni di squadra”); Gianluca De Risi (4); Michael De Risi (4)

CD MELISSANO: Aldo Marra (1); Samuel Palamà (1)

CD POGGIARDO: Alessio Minnella (1)

C. SOLETO:

KP GALLIPOLI:

MONTEIASI: Raffaele Arcadio (all., fino al 02/05/26); Alessandro Trani (1)

OLYMPIQUE LECCE (ex Melpignano): Davide De Pascalis (4); Alessio Aloisi (1)

POL. MARTIUS: Antonio Corvino (1)

PRESICCE-ACQUARICA:

REAL NEVIANO:

SAN DONACI: Antonio Greco (4)

SAN GIORGIO:

SOCCER G. SURBO:

SPONGANO: Luigi Lazzari (1)

VS TORCHIAROLO:

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Squalifiche di Coppa Puglia: una giornata di squalifica per Matteo Macchia e Mirko Protopapa (San Pietro Vernotico) e per Cosimo Peluso (Don Bosco Manduria).