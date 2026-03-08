SECONDA CATEGORIA/B – Risultati 21ª giornata, classifica e prossimo turno
SECONDA CATEGORIA/B – Risultati 21ª giornata, classifica e prossimo turno
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 22 – 7ª rit.
(15.03.2026 h 15)
Dimateam-Ac. Giovinazzo
Monospolis-Azzurri Castellana
Real Sannicandro-Fasano
Fortitudo AD-KC Conversano
Pro Gioia-La Bari Sportiva
G. Palagianello-Pro Massafra
Atl. Pezze-TAF Ceglie
Riposa Atl. Palagiano
Atl. Palagiano
—
REGOLAMENTO: la prima classificata accede direttamente in Prima Categoria; ai playoff seconda-quinta, terza-quarta. Se il distacco è di almeno sette punti, passa direttamente in finale la miglior classificata con supplementari in caso di parità al 90′; finale tra le vincenti 1° turno in casa della miglior classificata (gara unica) con supplementari in caso di parità al 90′. Per l‘eventuale ripescaggio in Prima Categoria sarà stilata una classifica tra: 1. società vincenti playoff; 2. società perdenti finale playoff; 3. società perdenti al primo turno playoff; 4. società non partecipanti al primo turno playoff per la regola dei sette punti.
Retrocede direttamente l’ultima classificata (non si disputano playout).
—
