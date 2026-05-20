Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 17.05.2026
Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 17 maggio 2026 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.
NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica
PRIMA CATEGORIA B
AVANTI ALTAMURA:
CEDAS AVIO BRINDISI:
DON BOSCO MANDURIA:
FC CAPURSO:
FC MANDURIA: Francesco Scarciglia (1, Coppa Puglia)
FC SANTERAMO:
GIOVANI CRYOS:
LATIANO:
POL. NOCI:
REAL MOTTOLA:
RS CRISPIANO:
S. VITO:
SOCCER T. FASANO:
PRIMA CATEGORIA C
ATL. CARMIANO MAGLIANO:
CD AVETRANA:
CAPO DI LEUCA:
G. ARADEO:
POGGIARDO 91:
POL. GALATONE:
REAL CELLINO:
RUFFANO:
SOCCER D. PARABITA:
S.P. VERNOTICO (ex Cursi):
SUPERSANO:
V. SAN PANCRAZIO:
VEGLIE:
VIRTUS ERCHIE:
SECONDA CATEGORIA/B
AC. GIOVINAZZO: Antonio Lavermicocca (2); Lorenzo Siciliani (1)
ATL. PALAGIANO: Andrea A. Letizia (1)
ATL. PEZZE: Francesco Salatino (1)
AZZ. CASTELLANA: Michael Ballabene (2); Cosimo Lisi (1); Paolo Nistri (1)
DIMATEAM:
FASANO: Giacomo Baccaro (2); Hajrulla Gjeci (1)
FORTITUDO A.D.: Alessandro Antonicelli (8, “In segno di protesta proferiva frase irriguardosa nei confronti dell’arbitro e, con l’intento di salutare il direttore di gara prima di abbandonare il campo, stringeva la mano di questi con molta forza”); Mattia Meledandri (1); Mariano Vallone (1)
G. PALAGIANELLO:
KC CONVERSANO:
LA BARI SPORTIVA: Sabino Catacchio (dir., fino al 21.06.26); Federico Fioretti (1)
MONOSPOLIS:
PRO GIOIA: Giorgio Virtù (1)
PRO MASSAFRA: Giandomenico Attorre (dir., fino al 21.06.26); Massimo Riformato (all., fino al 11.06.26; Mattia Colì (2); Daniele Pasqualicchio (1)
REAL SANNICANDRO: Fabrizio Fasciano (1)
TAF CEGLIE M.: Andrea Nodriano (2); Antonio Miola (1)
SECONDA CATEGORIA/C
CAROSINO:
CD MELISSANO:
CD POGGIARDO: Francesco Ruggeri (4); Antonio Vedruccio (1)
C. SOLETO:
KP GALLIPOLI:
MONTEIASI:
OLYMPIQUE LECCE (ex Melpignano): Walter Porciello (1)
POL. MARTIUS: Marco Turi (1); Francesco Carpinelli (1)
PRESICCE-ACQUARICA:
REAL NEVIANO: Matteo Francone (1)
SAN DONACI:
SAN GIORGIO:
SOCCER G. SURBO: Giancarlo Polito (1)
SPONGANO: Brandon Lecci (1)
VS TORCHIAROLO: