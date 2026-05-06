Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 03.05.2026

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 3 maggio 2026 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

PRIMA CATEGORIA B

AVANTI ALTAMURA:

CEDAS AVIO BRINDISI: Jaime Leon Merito (1)

DON BOSCO MANDURIA:

FC CAPURSO:

FC MANDURIA:

FC SANTERAMO: Ammenda di 300 euro; Pasquale Giampetruzzi (all., fino al 07/07/26)

GIOVANI CRYOS:

LATIANO:

POL. NOCI:

REAL MOTTOLA:

RS CRISPIANO:

S. VITO:

SOCCER T. FASANO:

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PRIMA CATEGORIA C

ATL. CARMIANO MAGLIANO:

CD AVETRANA: Julian Laserra (mass., fino al 14/05/26); Fabio Nicoli (all., fino al 14/05/26); Marco Zaccaria (1)

CAPO DI LEUCA:

G. ARADEO:

POGGIARDO 91:

POL. GALATONE: Edoardo Tundo (dir., fino al 14/05/26); Walter Mirarco (mass., fino al 14/05/26)

REAL CELLINO:

RUFFANO: Luigi Vergari (1, Coppa Puglia)

SOCCER D. PARABITA:

S.P. VERNOTICO (ex Cursi):

SUPERSANO:

V. SAN PANCRAZIO:

VEGLIE:

VIRTUS ERCHIE:

—

SECONDA CATEGORIA/B

AC. GIOVINAZZO:

ATL. PALAGIANO: Francesco Pratolino (dir., fino al 07/06/26); Francesco Marinaci (1)

ATL. PEZZE:

AZZ. CASTELLANA:

DIMATEAM:

FASANO:

FORTITUDO A.D.: Donato De Bellis (1)

G. PALAGIANELLO:

KC CONVERSANO: Maurizio Mammola (1)

LA BARI SPORTIVA:

MONOSPOLIS:

PRO GIOIA: Vito Petrera (1)

PRO MASSAFRA: Antonio Ferrante (2); Leonardo Liverano (1)

REAL SANNICANDRO:

TAF CEGLIE M.: Giovanni Palmisano (1)

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SECONDA CATEGORIA/C

CAROSINO: Ammenda di 300 euro; Salvatore Vecchio (4); Alessandro Impagliatiello (1)

CD MELISSANO:

CD POGGIARDO:

C. SOLETO: Giuseppe Marangella (dir., fino al 07/06/26); Samuel Ture (1); Alessandro Zollino (1)

KP GALLIPOLI: Ammenda di 200 euro; Lorenzo Santomasi (1)

MONTEIASI: Simone Trani (1)

OLYMPIQUE LECCE (ex Melpignano):

POL. MARTIUS: Ammenda di 50 euro

PRESICCE-ACQUARICA: Matteo Stendardo (dir., fino al 31/12/26: “Al termine del 1° tempo, mentre l’arbitro faceva rientro negli spogliatoi, si avvicinava allo stesso con fare minaccioso ponendogli entrambe le mani sul petto, spingendolo lievemente senza conseguenze. Nella circostanza proferiva all’indirizzo dell’arbitro frasi ingiuriose e minacciose. Notificatogli il provvedimento di espulsione, si impossessava con fare violento del cartellino rosso strappandolo dalle mani dell’arbitro, piegandolo e danneggiandolo. In seguito tentava di colpire il direttore di gara non riuscendovi grazie al pronto intervento dei carabinieri e di altri dirigenti che provvedevano ad allontanarlo definitivamente dalla zona degli spogliatoi”); Salvatore A. Licchelli (dir., fino al 31/10/26: “Al termine del 1° tempo durante il rientro negli spogliatoi si avvicinava al direttore di gara proferendogli ad alta voce frasi ingiuriose. Notificatogli il provvedimento di espulsione, ritardava l’uscita dal terreno di gioco reiterando l’atteggiamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro”)

REAL NEVIANO: Matteo Francone (2)

SAN DONACI:

SAN GIORGIO: Eduardo Pisano (1); ammenda di 100 euro

SOCCER G. SURBO:

SPONGANO: Maurizio N. Bruno (1)

VS TORCHIAROLO: Oronzo Martellotti (dir., fino al 07/06/26)