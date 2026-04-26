PRIMA CATEGORIA/C – Risultati 26ª e ultima giornata, classifica finale e verdetti
PRIMA CATEGORIA/C – Risultati 26ª e ultima giornata, classifica finale e verdetti
VERDETTI
Ruffano promosso in Promozione; semifinale playoff Galatone-Avetrana (03/05); finale Virtus Erchie-(vincente semifinale, 10/05); playout (03/05) G. Aradeo-Poggiardo 91; Veglie retrocesso in Seconda Categoria
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REGOLAMENTO: la prima classificata accede direttamente in Promozione; ai playoff seconda-quinta, terza-quarta. Se il distacco è di almeno sette punti, passa direttamente in finale la miglior classificata con supplementari in caso di parità al 90′; finale tra le vincenti 1° turno in casa della miglior classificata (gara unica) con supplementari in caso di parità al 90′. Per l’eventuale ripescaggio in Promozione sarà stilata una classifica tra: 1. società vincenti playoff; 2. società perdenti finale playoff; 3. società perdenti al primo turno playoff; 4. società non partecipanti al primo turno playoff per la regola dei sette punti.
Retrocede direttamente l’ultima classificata; ai playout: terzultima-penultima con supplementari in caso di parità al 90′, la vincente (o la miglior classificata in regular season in caso di parità) si salva, la perdente retrocede. Vige la regola dei sette punti anche nei playout.
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(in collaborazione con calciowebpuglia)