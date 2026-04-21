VOLLEY – Dalla Serie B alla 2ª Divisione: risultati 19.04.2026, classifiche, prossimi turni

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 23): Uni Bari-Molfetta 0-3, Casarano-D&F Caffè 3-0, Praia-Valdiano 1-3, Bisignano-SG Terzigno 1-3, Leverano-San Vito Mesagne 3-1, Pag Taviano-Casoria 3-0, Marcianise-Termoli 3-2.

CLASSIFICA: Pag Taviano 63 – Molfetta 58 – Valdiano 48 – San Vito Mesagne 43 – Uni Bari 42 – Casarano, SG Terzigno 40 – D&F Caffè, Casoria 36 – Leverano 25 – Marcianise 22 – Bisignano 12 – Termoli 10 – Praia 8.

PROSSIMO TURNO (25-26/04): Molfetta-Marcianise, D&F Caffè NVP-Praia, Valdiano-Bisignano, SG Terzigno-Uni Bari, Termoli-Leverano, Casoria-Casarano, San Vito Mesagne-Pag Taviano.

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VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 23): LC Monteroni-Monopoli 3-2, Arabona-Napoli 3-0, Pescara-Nardò 0-3, Bari-Faam Matese 3-1, Cerignola-Salerno 3-1, Fiamma Torrese-Isernia 0-3, Volare BN-Capurso 2-3.

CLASSIFICA: Nardò 59 – Isernia 58 – Arabona 52 – Capurso 49 – Cerignola 45 – Salerno 44 – Monopoli 39 – Monteroni, Faam Matese 31 – Volare BN 22 – Bari 20 – Napoli 18 – Fiamma Torrese 11 – Pescara 4.

PROSSIMO TURNO (25-26/04): LB Monopoli-Volare BN, Napoli-Pescara, Nardò-Bari, Faam Matese-LC Monteroni, Capurso-Cerignola, Isernia-Arabona, Salerno-Fiamma Torrese.

(US Volley Nardò, Giuseppe Spenga) – Finisce 3-0 per la Dream Volley la sfida della ventitreesima giornata contro Pescara. A tre partite dalla fine della Regular Season, il Girone I del campionato di Serie B2 di volley femminile si trasforma in una partita a scacchi, nella quale per la Dream conta un solo risultato: la vittoria. Non importa contro chi arrivi, né come; il tempo dei ragionamenti filosofici è già abbondantemente passato: ora contano solo i tre punti. A Pescara, contro una squadra retrocessa, ma dignitosamente presente a se stessa, la Dream colleziona la sua settima vittoria consecutiva dell’era Saccomanno: il tecnico di Calimera, da appena due mesi sulla panchina del Nardò, sta portando avanti con carattere e determinazione un metodo fondato su allenamenti ad alta intensità, che richiede poi il massimo della concentrazione in campo. Il cambio di passo è evidente e contagioso, un lavoro che sembra essere entrato sottopelle a tutto il gruppo: anche chi ha finora avuto meno spazio e viene chiamata a dare il proprio contributo, entra e fa bene. Siamo certi che questo sarà un valore aggiunto in queste ultime partite.

IL TABELLINO – In quest’ottica, stavolta ci piace partire da Giorgia Prato: impiegata relativamente poco in questa stagione, stasera è suo il punto finale, su ace, che chiude la pratica Pescara. Giorgia è l’emblema di una squadra che lavora con tutti i suoi effettivi e che si fa trovare pronta quando serve. Stesso discorso vale per Carolina Gloria, che centra due punti su due attacchi, dimostrando anche lei una prontezza invidiabile; e per Alessandra Zaccaria, entrata per dare respiro in fase di ricezione, risponde presente con il 50% di ricettività. La nostra MVP della serata è Giorgia Tamborino, un’autentica direttrice d’orchestra. Un voto (9) che giustifica una prestazione corale della squadra: da lei passa la maggior parte dei palloni che le compagne metteranno a terra. Palloni che finiscono nelle mani della “mostruosa” Siria Tarantino (16 punti, top scorer Dream) e Greta Halla, solidissima coi suoi 13 centri, giocatrice di grande volume. In crescita costante anche il capitano Martina Gorgoni (9 punti per lei), equilibrata, fondamentale a muro e autrice di ben 21 servizi. Un bel voto anche per Iside Sanna, altra splendida risorsa, che ha giocato con intelligenza, mantenendo ordine in campo e contribuendo alla fluidità del gioco. Inossidabile Silvia Antonaci, preziosa al servizio (2 ace) e costante in attacco; Sara Della Corte, che ha lavorato tanto in seconda linea, dando il proprio contributo in attacco con 5 punti all’attivo; chiudiamo con il libero, Mara Tamborino, un autentico muro difensivo: grazie alla sua stabilità, la palleggiatrice ha potuto servire i primi tempi con continuità.

E’ stata una prestazione collettiva di altissimo livello: la squadra di mister Saccomanno ha giocato una partita quasi perfetta, in un clima molto particolare, dopo una lunghissima trasferta, riducendo al minimo gli errori gratuiti: 3 soli errori in battuta in tutta la partita, 1 solo muro subìto.

L’INTERVISTA – E’ stata la classica partita dove tutto ha funzionato alla perfezione, come ci conferma Luca Dell’Anna, scoutman granata, al quale abbiamo chiesto di commentarci il post gara: “Tre set gestiti abbastanza bene, a parte un calo nella seconda frazione, che veniva dopo una prima dominata in maniera fin troppo schiacciante. Un calo di concentrazione che in questo contesto può starci. Siamo particolarmente soddisfatti delle prestazioni delle subentranti: Giorgia Prato che chiude il match con un ace, Carolina Gloria, Alessandra Zaccaria e Iside Sanna, ragazze che danno tutto negli allenamenti senza mai tirarsi indietro ed è giusto che riescano a ritagliarsi degli spazi in gara. Archiviata la partita contro Pescara, è già tempo di concentraci su Bari, squadra per niente facile da affrontare: lo faremo domenica prossima, davanti al nostro splendido pubblico e faremo di tutto per non deluderlo”.

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(US Volley Monteroni, Aldo Ido) – Impresa compiuta per la Leo Constructions Monteroni che sabato scorso davanti al pubblico di casa del tensostatico centra la permanenza nel Campionato Nazionale di B2 con ben tre giornate di anticipo. Decisiva la straordinaria vittoria in rimonta per 3-2 contro la Labruna Monopoli (22-25, 16-25, 25-23, 25-16, 16-14, i parziali della gara).

Una partita dai due volti: dopo un avvio complicato, con le ospiti capaci di portarsi avanti di due set, le ragazze guidate da Uccio Carratú e Lorenzo Giannotta hanno reagito con determinazione, cambiando marcia e imponendo il proprio gioco fino al tie-break, conquistato con grande carattere e tra l’esultanza generale da parte del meraviglioso pubblico che, ormai da anni, segue con grande passione la compagine monteronese.

Un traguardo importante, raggiunto nonostante le difficoltà incontrate nel corso della stagione. Proprio nella gara d’andata contro Monopoli, infatti, si era verificato l’episodio che ha segnato una svolta nel campionato monteronese: il grave infortunio al ginocchio della giovane palleggiatrice Valeria Paladini, vittima della rottura del legamento crociato anteriore, che ha interrotto una lunga serie di vittorie e un cammino fino a quel momento da primi della classe.

A complicare ulteriormente la situazione si è aggiunta l’impossibilità di continuare a giocare da parte di Marta Campana, fermata fortunatamente da un lieto evento. Due assenze pesanti per una squadra che, insieme al contributo di Adriana Kostadinova, altra atleta di categorie superiori, aveva costruito un roster fino a quel momento competitivo ed ambizioso.

La Società è quindi dovuta ritornare sul mercato, da Pescara é arrivata la palleggiatrice Elena Cicoria, ma inevitabilmente l’equilibrio della squadra è cambiato e da quel momento il campionato ha assunto un volto diverso per capitan De Nigris e compagne.

«Non era nostra intenzione puntare subito alla promozione in B1 – spiegano dalla Monteroni Volley –. Al primo anno in B2 l’obiettivo era il mantenimento della categoria. Tuttavia, l’ottimo lavoro svolto come sempre nella costruzione del roster ci aveva reso comunque una squadra molto competitiva, capace di confrontarsi con tutte. Purtroppo la fortuna non ci ha assistito nel momento decisivo e abbiamo dovuto gestire situazioni difficili».

Nonostante tutto, il bilancio resta ampiamente positivo: «Il lavoro dello staff tecnico e delle ragazze ci ha regalato grandi soddisfazioni, proiettandoci da realtà locale a contesto nazionale, ed anche se questa stagione più che mai è stata condizionata dagli eventi, abbiamo vissuto comunque una vera e propria favola il cui lieto fine è stato solo riscritto».

Un campionato oramai quasi concluso a metà classifica e la permanenza in B2 conquistata con anticipo e merito, rappresentano quindi non solo il raggiungimento degli obiettivi stagionali, ma anche motivo di grande orgoglio per una Società che continua a dimostrare solidità, organizzazione, ambizione e capacità di competere sempre ad alti livelli.

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VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 23): Surbo-CDM Astra Volley 0-3, Oria-MSP Galatina 3-0, F. Taviano-NV Torre 3-1, Aurora Brindisi-Melendugno Calimera 3-2, Lecce-Trepuzzi 0-3, CDM Cutrofiano-San Cassiano 0-3.

CLASSIFICA: San Cassiano 58 – Oria 57 – CDM Cutrofiano 53 – Trepuzzi 49 – Aurora Brindisi 39 – NV Torre 32 – CDM Astra Volley 28 – F. Taviano 26 – Lecce, Surbo 23 – Melendugno Calimera 14 – MSP Galatina 12 – Monopoli 0.

PROSSIMO TURNO (24-26/04): NV Torre-CDM Astra Volley, Surbo-Oria, MSP Galatina-CDM Cutrofiano, Monopoli-Aurora Brindisi, San Cassiano-Lecce, Melendugno Calimera-F. Taviano.

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VOLLEY C/m

RISULTATI (playoff prima fase): Vibrotek-Trivianum 0-3. Ritorno il 22/04. Ev. bella il 26/04.

(playoff seconda fase): BM Fasano-Cerignola 3-0, Lecce Volley-Altamura 3-2, F. Andria-V. Tricase 1-3. Gare di ritorno il 25-26/04.

(playout): Turi-Frascolla 3-0, GP Valenzano-Mottola 3-0, Parabita-Carbonara 3-0, Grottaglie-Palo del Colle 1-3. Ritorno il 25-26/04. Ev. bella il 09-10/05.

(US Lecce Volley) – In cinque tiratissimi e spettacolari set il team Leccese vince meritatamente gara 1 di play-off. Non si può certo dire che domenica pomeriggio siano mancate le emozioni per i seicento tifosi accorsi al pala S. Giuseppe da Copertino di Lecce. Sin dalle prime battute le due squadre hanno messo in campo un livello tecnico molto alto, forza fisica e lotta su ogni pallone. Per Simone Cagnazzo e compagni si è rivelato molto importante vincere il primo parziale, chiuso sul 25-19 dopo essere sempre stati in vantaggio. Anche il set successivo è iniziato con la giusta determinazione poi l’infortunio di Mirko Colonna ha rotto gli equilibri e frastornato tutti lasciando spazio all’ Altamura sino al 25-18.

“Ho visto una gara con un livello tecnico-tattico molto alto, del resto abbiamo giocato contro una squadra che ha nel suo organico giocatori con tanta esperienza in serie B ed in serie A – commenta a fine gara l’allenatore Gianluca Nuzzo – Sicuramente il risultato della gara dà prova del grande cuore che i ragazzi hanno messo in campo nonostante l’assenza di Romano e l’ennesimo l’infortunio di Colonna. Ho visto i ragazzi reagire ancora una volta in maniera positiva, il merito di questa vittoria è senza dubbio del gruppo. Ad Altamura sarà sicuramente una battaglia, con i padroni di casa obbligati al riscatto per non abbandonare i play-off. Cercheremo di mettere in campo tutto quello che abbiamo per poter giocare al meglio. Un elogio ai ragazzi under 19 che si sono dimostrati all’altezza in una gara emotivamente e tecnicamente di alto livello, sono molto soddisfatto della loro crescita”.

Al di là della cronaca c’è da dire che il tempo della soddisfazione è già finito, infatti la Conad deve subito resettare perchè sabato 25 aprile ad Altamura è attesa per gara 2 in un palazzetto incandescente, con i padroni di casa motivati a riaprire i giochi promozione.

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VOLLEY D/f

RISULTATI (playoff prima fase): Sant’Elia-PSA Matera 3-0, Foggia-Spongano 3-0, Appia Mesagne-Altamura 3-1, Bee Lecce-Putignano 3-0. Gara 2 (25/04): PSA Matera-Copertino, Spongano-Pianeta Sport, Altamura-Carbonara, Putignano-CDM Cutrofiano.

(playout): Sup. Antonelli-Maxima 3-0, O. Parabita-Spike Volley 1-3, I. Talsano-Melendugno Calimera 0-3, GI Venosa-I. Bari 2-3. Gara 2 (26/04): Maxima-STV Tricase, Spike Volley-Santeramo, Melendugno Calimera-I. Talsano, I. Bari-V. Matera.

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VOLLEY D/m girone B

RISULTATI (giornata 23): Falchi Ugento-Avetrana 3-0, SBV Galatina-STV Tricase 3-0, Ruffano-Tiger Squinzano 3-0, Vis Squinzano-Castellana 3-0, Materdomini-Massafra 1-3.

CLASSIFICA: SBV Galatina 48 – Falchi Ugento 44 – Massafra 41 – Vis Squinzano 37 – Tiger Squinzano 32 – San Vito 30 – Ruffano, Castellana 29 – GS Ugento 26 – Avetrana 21 – Materdomini 11 – STV Tricase 3.

PROSSIMO TURNO (23-26/04): Tiger Squinzano-Falchi Ugento, Avetrana-Olimpia SBV Galatina, STV Tricase-Materdomini, GS Ugento-Vis Squinzano, Castellana-MB Ruffano.

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VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memoria L. Laudisa” girone A

RISULTATI (giornata 18): Lecce-Wesport 0-3, GVP Corvino-Valecaracuta Lecce 3-0, Vis Squinzano-DV Nardò 3-0, Trepuzzi-Melendugno Calimera 3-1, LC Monteroni-Brindisi 3-0.

CLASSIFICA FINALE: Vis Squinzano 53 – LC Monteroni 42 – Brindisi 39 – GVP Corvino 36 – Wesport, Trepuzzi 29 – DV Nardò 21 – Valecaracuita Lecce 15 – Melendugno Calimera 6 – Lecce 0.

In attesa della post-season

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VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memoria L. Laudisa” girone B

RISULTATI (giornata 21): CDM Cutrofiano-Supersano 3-0, AR Maglie-Flyarmida 1-3, Alliste-Ruffano 3-1, CDM Astra Volley-San Cassiano (22/04), IM Otranto-V. Tricase 3-2.

CLASSIFICA: Alliste 51 CDM Cutrofiano 48 – Ruffano 39 – Supersano 32 – Flyarmida 30 – Victor Volley 28 – San Cassiano 23 – IM Otranto 22 – V. Tricase 18 – CDM Astra Volley 15 – AR Maglie 6.

PROSSIMO TURNO (21-26/04): Flyarmida-Victor Volley, Ruffano-AR Maglie, San Cassiano-Alliste, V. Tricase-CDM Astra Volley, IM Otranto-CDM Cutrofiano.

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VOLLEY 1ª DIVISIONE/m

RISULTATI (giornata 18): Lecce-PVK 0-3, Brundisium-NV Maglie 2-3, V. Specchia-Veglie 1-3, Meraki-Nardò 2-3.

CLASSIFICA FINALE: Veglie 40 – Meraki 34 – GVP Corvino, V. Specchia 30 – NV Maglie 27 – Nardò 22 – Lecce, PVK 13 – Brundisium 7.

in attesa della post-season

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VOLLEY 2ª DIVISIONE/f girone A

RISULTATI (giornata 9): Bee Lecce-Wesport 3-1, Aurora Brindisi-Sant’Elia 2-3, Surbo-Degiorgivolley 2-3.

CLASSIFICA: Sant’Elia 29 – Aurora Brindisi 22 – Degiorgivolley 17 – Bee Lecce 8 – Wesport 5 – F. Surbo 3.

PROSSIMO TURNO (26/04): Sant’Elia-Bee Lecce 3-0, Degiorgivolley-Aurora Brindisi, Wesport-F. Surbo.

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VOLLEY 2ª DIVISIONE/f girone B

RISULTATI (giornata 9): Vera San Pietro in Lama-Civolley Copertino 3-0, PVK-San Cesario 3-2, Copertino-LC Monteroni 3-0.

CLASSIFICA: Vera San Pietro in Lama 26 – I. Copertino 22 – PVK 13 – San Cesario, Civolley Copertino 9 – LC Monteroni 2.

PROSSIMO TURNO (21-25/04): San Cesario-Vera San Pietro in Lama, LC Monteroni-PVK, Civolley Copertino-I. Copertino.

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VOLLEY 2ª DIVISIONE/f girone C

RISULTATI (giornata 9): Alezio-MV Galatina (23/04), Uggiano-Draghi Matino 0-3, PDP Casarano-VS Gallipoli 0-3.

CLASSIFICA: Draghi Matino 24 – MV Galatina 17 – Alezio 16 – VS Gallipoli 13 – Uggiano 8 – PDP Casarano 0.

PROSSIMO TURNO (26/04): Draghi Matino-Alezio, VS Gallipoli-Uggiano, MV Galatina-PDP Casarano.

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VOLLEY 2ª DIVISIONE/m girone A

RISULTATI (giornata 9): Degiorgivolley-San Donaci 1-3, Sava-Novoli 0-3, LS Sava-Vis Squinzano 0-3.

CLASSIFICA: Novol 24 – Vis Squinzano 21 – San Donaci 16 – Degiorgivolley 9 – Sport & Friends 8 – Sava 3 – LS Sava 0.

PROSSIMO TURNO (22-25/04): San Donaci-V. Sava, Sport & Friends-Degiorgivolley, Novoli-LS Sava.

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VOLLEY 2ª DIVISIONE/m girone B

RISULTATI (giornata 9): SB Galatina-Ruffano 1-3, Alliste-NV Maglie 0-3, GV Galatone-V. Tricase 3-1, Azzurra Team-Meraki (22/04).

CLASSIFICA: MB Ruffano 25 – SB Galatina 19 – NV Maglie 18 – Azzurra Team 13 – Alliste 10 – GV Galatone 9 – V. Tricase 5 – Meraki 0.

PROSSIMO TURNO (25-27/04): Ruffano-Alliste, SP Azzurra Team-SB Galatina, NV Maglie-GV Galatone, Meraki-V. Tricase.

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N.B.: Per favorire l’eventuale e tempestiva pubblicazione, si prega di inviare i comunicati stampa entro il lunedì alle ore 14 alla mail redazione@salentosport.net