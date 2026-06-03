VOLLEY D/m – Batticuore GS Ugento: San Giovanni Rotondo rimontato al tie-break, la salvezza è realtà

Il Gruppo sportivo Volley Ugento conquista la salvezza e, anche nel prossimo anno, giocherà in Serie D. Domenica, i giallorossi si sono imposti in gara 3 dopo una sfida tiratissima e al tie-break sulla Volley Academy San Giovanni Rotondo. Ugento aveva vinto gara 1 casalinga il 17 maggio, imponendosi al quinto set; San Giovanni Rotondo aveva pareggiato i conti in gara 2, vincendo in quattro set.

Un Pala Tiziano Manni stracolmo e un’elettricità palpabile sugli spalti hanno fatto da sfondo al match da dentro o fuori.

L’approccio dell’Ugento è impeccabile: i padroni di casa aggrediscono la gara e fanno proprio il set d’apertura grazie a un rendimento altissimo in ogni reparto, archiviando la pratica sul 25-18. Il copione si ripete identico nella seconda frazione, dove una retroguardia solida, una fase offensiva cinica e una costante tenuta mentale consentono ai ragazzi di raddoppiare il vantaggio con un rotondo 25-17.

Il terzo set segna tuttavia la scossa del San Giovanni Rotondo, capace di elevare il ritmo e la qualità della propria manovra. Il parziale si sviluppa sul filo dell’equilibrio sino ai palloni decisivi, quando la compagine ospite trova lo spunto giusto per imporsi 23-25, riaprendo clamorosamente i giochi.

La battaglia prosegue serrata anche nel quarto set. Nonostante l’inevitabile affiorare della fatica, l’Ugento conduce nel punteggio per lunghi tratti. Qualche scambio confuso e alcune contestate valutazioni del direttore di gara permettono però ai rivali di ricucire lo strappo, fino al sorpasso finale per 25-27 che trascina il verdetto al decisivo quinto set.

Nel tie-break la pressione è alle stelle. Qualche episodio girato a sfavore dei locali consente al San Giovanni Rotondo di girare campo sul punteggio di 6-8. È il momento di svolta: il tecnico Gianluca Pierri spende il timeout e la squadra ritrova immediatamente l’unione e la cattiveria agonistica necessarie. I giocatori tornano sul parquet gettando il cuore oltre l’ostacolo su ogni singola traiettoria e, sostenuti dal boato incessante di un pubblico eccezionale, lottano e la spuntano per 15-13, un risultato d’oro che certifica la tanto agognata permanenza nella categoria per l’Ugento.