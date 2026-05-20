VOLLEY – BigMat finali nazionali U15 maschili: nel Capo di Leuca 20 squadre da tutta Italia

Sarà presentata domani, 21 maggio alle ore 15.45, presso la Sala del Trono di Palazzo Gallone a Tricase, l’edizione 2026 delle BigMat Finali Nazionali Under 15 Maschili di pallavolo, in programma nel Capo di Leuca dal 25 al 31 maggio.

La manifestazione, organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo con il supporto organizzativo del Comitato Regionale FIPAV Puglia e del Comitato Territoriale FIPAV Lecce, rappresenta uno dei più importanti appuntamenti nazionali dedicati alla pallavolo giovanile italiana.

Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati il programma ufficiale della manifestazione, i comuni coinvolti – Alessano, Corsano, Presicce–Acquarica, Specchia e Tricase, sede della Finale Scudetto – oltre alle attività collaterali, ai progetti territoriali e alle iniziative di comunicazione previste durante la settimana delle Finali Nazionali.

L’evento porterà nel Capo di Leuca oltre 20 squadre provenienti da tutta Italia, con centinaia di presenze tra atleti, tecnici, dirigenti, famiglie e appassionati al seguito, trasformando il territorio in un punto di riferimento nazionale per il volley giovanile.

Alla conferenza prenderanno parte rappresentanti istituzionali, sportivi e territoriali coinvolti nell’organizzazione della manifestazione.