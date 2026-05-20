BASKET C/m – Nardò cede il passo anche in gara 2: Virtus Mesagne campione interregionale con un piede in B2

La Rossotono New Virtus Mesagne è Campione Interregionale di Serie C. Con una vittoria per 57-44 su Pallacanestro A9 Nardò in gara-2, giocata giovedì sera, i biancoverdi del presidente Ivano Guarini conquistano l’accesso agli spareggi promozione e si avvicinano concretamente al salto in Serie B2.

Un Pala De Francesco come non si vedeva da oltre trent’anni — stracolmo, rumoroso, irrespirabile nel senso più bello del termine — ha fatto da cornice a una finale di categoria che ha regalato emozioni autentiche fin dalla palla a due. La posta in palio ha reso la gara tesa e contratta sin dalle prime battute: entrambe le squadre hanno faticato enormemente in attacco, tanto che il primo quarto si è chiuso con un misero 11-6 in favore dei padroni di casa. Fouce e Idrissou hanno tenuto viva la Virtus, mentre tra gli ospiti si sono distinti Gramazio e Boev.

Il turning point è arrivato nel terzo quarto, e ha un nome solo: Coppola. Il lungo mesagnese ha dominato l’area con autorità, catturando qualsiasi rimbalzo transitasse nella sua zona e trasformandolo in contropiede letale, coinvolgendo i compagni e firmando personalmente canestri pesantissimi. Il parziale ha proiettato la Virtus sul +10, spezzando l’equilibrio e le gambe di Nardò.

Gli ospiti, stremati e sempre meno precisi al tiro, hanno continuato a lottare grazie alle bombe di Tinto dall’arco, ma non è bastato. Il pubblico del Pala De Francesco, in delirio per quaranta minuti, ha spinto i suoi oltre il limite: e Fouce, nella serata da 19 punti, ha messo il sigillo definitivo su una finale durissima.

Finisce 57-44. Giocatori, staff e tifosi invadono il parquet insieme, in una notte destinata a restare nella memoria del basket mesagnese.

Ora la strada porta a Terni: doppio confronto, tutto in palio. La Serie B Interregionale è lì, a portata di mano. Ora il doppio confronto con Terni, andata il 24 alle 19 in Umbria, ritorno a Mesagne il 31 alle ore 20.

—

IL TABELLINO

NEW VIRTUS MESAGNE-PALLA9 NARDÒ 57-44



Rossotono New Virtus Mesagne: Idrissou 8, Meroza 3, Piscitelli, Fouce 19, Divac 3, Berdychevski, Giuri 6, Cito ne, Pecere ne, Coppola 16, Azzaro 2, Bangu. Coach: Davide Olive.

A9 Nardò: Myers 4, Francone ne, Poletti ne, Zustovich 4, Sebrek ne, Gramazio 10, Stonkus 7, Tinto 11, Facciolà, Montinaro ne, Boev 6, Gigli 2. Coach: Gabriele Castellitto.