VOLLEY – A San Cesario la pallavolo ritorna protagonista: c’è la Fisiolife all’assalto del playoff CSI misto

Grandi soddisfazioni per la San Cesario pallavolistica arrivano dal campionato CSI e dalla Fisiolife San Cesario, formazione mista che ha chiuso al secondo posto la stagione regolare nel proprio girone ed è in procinto di giocarsi i playoff.

Questa sera alle ore 19 è in programma la conferenza stampa di presentazione dell’evento, alla presenza delle autorità locali e sportive, mentre alle 20 si giocherà la semifinale del campionato contro la Volley Parabita presso il palazzetto dello sport di San Cesario di Lecce.

La Fisiolife San Cesario, nata solo un anno fa, ha già raggiunto una struttura solida e competitiva. Alla guida tecnica del club c’è Simone Pireno, capitano e allenatore di un gruppo che vanta anche atleti di esperienza con trascorsi in Serie B e C.

Il roster completo: Paolo Paladini, Pierluigi Tondo, Dario Congedo, Federico Tarantino, Andrea Chezzi, Giancarlo Nisi, Ronzino Biondino, Luca Laudisa, Piero Striani, Francesca Spedicato, Rossana Martenechen, Alexandra Scrascia, Monica Notaro, Alessia Gentile, Alessia Leucci, Alessandra Rizzo e Roberta Branca; i dirigenti a supporto sono Mauro Liaci, Gianluigi Palberti, Emanuele Danisio e Clarissa Foggetti.

In occasione del match odierno la Fisiolife ha predisposto delle iniziative riservate a pubblico e sostenitori, tra cui una tessera dedicata con premi annessi e una maglia celebrativa che riportetà i nomi dei partecipanti. In generale, il progetto Fisiolife conta a rilanciare la pallavolo cittadina che oggi conta sette-otto campionati attivi tra settore giovanile e senior.