TENNIS – Il Circolo di Maglie apre le porte alle campionesse di domani: al via la Reina Soisbault Cup

Tutto pronto al Circolo Tennis Maglie per ospitare, dal 29 al 31 luglio, la semifinale europea di zona della Reina Soisbault Cup, la Tennis Europe Summer Cup by Dunlop riservata alle nazionali femminili Under 18. La manifestazione, patrocinata da Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Maglie, CONI e Sport e Salute, rientra nell’agenda di Puglia 2026 Regione Europea dello Sport.

La Federazione Italiana Tennis e Padel ha reso noti i nomi delle azzurre convocate: Ilary Pistola, Carla Giambelli e Vittoria Vignolini, guidate dal tecnico federale Giovanni Paolisso e dalla preparatrice fisica Oksana Eduardivna Kyrylyuk. Pistola, classe 2008 del CT Bologna, torna sui campi magliesi dopo l’apprezzata partecipazione dello scorso anno: è la prima delle italiane nel ranking ITF Junior, alla posizione 44, e già presente nel circuito WTA. Giambelli, coetanea del CS Villa Reale di Monza, occupa la posizione 262 ITF Junior ed è anch’essa nel circuito WTA. Vignolini, classe 2009 del TC Prato, è la più giovane del gruppo: tra le top 200 ITF Junior, vanta già diversi successi internazionali.

Tra le avversarie da tenere d’occhio spiccano la serba Anastasija Cvetkovic, numero 8 al mondo nel ranking ITF Junior, e la rumena Iulia Maria Buculei, numero 79. Attenzione anche alla Slovacchia, con giocatrici comprese tra le posizioni 103 e 173 della classifica mondiale.

La macchina organizzativa è al lavoro per la cerimonia di apertura, in programma domani, martedì 28 luglio alle 18.30 e condotta da Monia Palmieri, alla presenza delle autorità federali e istituzionali. Al termine si svolgeranno i sorteggi dei tabelloni.

Il Circolo Tennis Maglie ospiterà la Zona “B”, con Italia, Cipro, Croazia, Grecia, Romania, Serbia, Slovacchia e Svezia a contendersi tre posti per la finale europea di Granville, in Francia, dal 3 al 5 agosto. Le partite si giocheranno con la formula di due singolari e un doppio. Un girone equilibrato e incerto, che promette spettacolo sulla terra rossa magliese, vetrina ormai consolidata per le future protagoniste del tennis mondiale e della Billie Jean King Cup.