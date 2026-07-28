CASARANO – Test vincente con la Primavera del Lecce. Il punto sul mercato rossazzurro

Prosegue a ritmo spedito la preparazione pre-campionato del Casarano in quel di Cotronei (KR). Ieri i rossazzurri di mister Vito Di Bari, approfittando della vicinanza delle sedi del ritiro, ha affrontato la Primavera del Lecce, diretta da mister Simone Schipa.

La partitella è finita 2-1 per il Casarano con reti, tutte nel primo tempo, di Versienti al 15′, Mercadante al 22′ e gol giallorosso di Perrone al 38′.

Negli ultimi giorni il club rossazzurro ha continuato ad essere operativo sul mercato, ufficializzando le operazioni in entrata di Alessandro Farroni, portiere classe 1997, nell’ultima stagione al Siracusa, e quella di Borna Knezovic, centrocampista croato classe 2005, acquisito dal Sassuolo e proveniente dalle esperienze con Salernitana e Trapani. In aggiunta a queste due, il Casarano aveva già concluso le trattative con Antoine N’Diaye, centrocampista canadese classe 2006, arrivato in prestito dal Bologna; Flavio Di Dio è stato ceduto a titolo definitivo alla Folgore Caratese; Ismael Cajazzo, con la stessa formula, è stato ceduto al Mantova; Salvatore Cerbone all’Hellas Verona; Milos Milicevic alla Sarnese. A titolo definitivo, poi, è arrivato, via Lazio, Cristian Cuzzarella, attaccante esterno classe 2006.

La squadra si allenerà presso lo stadio “Ampollino” di Villaggio Baffa fino a venerdì prossimo, 31 luglio.