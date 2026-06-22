BEACH TENNIS – Successo internazionale a Torre San Giovanni: i verdetti del “Memorial Tricarico”

La marina di Ugento si conferma una delle capitali indiscusse degli sport sulla sabbia. Presso il Lido Onda Marina di Torre San Giovanni è andata in archivio con un bilancio estremamente positivo la XVIII edizione del Torneo Internazionale di Beach Tennis – Memorial Cristiano Tricarico, prestigioso appuntamento inserito nel circuito ufficiale ITF Beach Tennis. La manifestazione, andata in scena nel weekend del 20 e 21 giugno, ha saputo coniugare l’alto livello agonistico con l’importante valorizzazione turistica del territorio salentino.

Sul piano prettamente sportivo, le sfide sulla sabbia costiera hanno regalato grande spettacolo e match dall’alto tasso tecnico. Nel tabellone del doppio femminile, la vittoria è andata alla coppia Cini-Romani, capace di imporsi al termine di una finale intensa e combattuta sul duo composto da Bazzocchi e La Penna. Nel torneo del doppio maschile, invece, a salire sul gradino più alto del podio sono stati Ammendola e Tamagnini, autori di una prestazione magistrale nell’atto conclusivo che li vedeva opposti a Strano e Agirelli.

Grande l’orgoglio espresso dai vertici dell’Ugento Beach Tennis per la perfetta riuscita della macchina organizzativa, capace di attrarre atleti e visitatori da tutta Italia e dall’estero. L’evento si consolida così come un punto di riferimento internazionale nel calendario di questa disciplina in continua crescita, dimostrando come il connubio tra sport e promozione del territorio sia un autentico motore di sviluppo per l’intera comunità locale.