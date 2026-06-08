BEACH RUGBY – Il circuito nazionale sbarca all’Apulia Sport Convention di Gallipoli

Il Trofeo Italiano Beach Rugby 2026 espande il proprio calendario pugliese con una novità assoluta: domenica 21 giugno il circuito federale farà tappa all’Apulia Sport Convention, rinomata manifestazione multisport ospitata presso il Raffo Parco Gondar di Gallipoli. L’evento vedrà protagonisti non solo i tornei Senior maschili e femminili, ma anche le categorie giovanili dall’Under 6 all’Under 14, evidenziando la vocazione inclusiva del movimento. L’inserimento in questa imponente kermesse dedicata al fitness e al benessere, capace di attirare migliaia di appassionati nel Salento, certifica l’ottimo momento di crescita della disciplina sulla sabbia.

Il cammino stagionale, inaugurato il 24 maggio a Lido Conchiglie con la vittoria dei romani Tmhe Rockets nella No Borders Cup, proseguirà il 14 giugno con la ventesima edizione della Salento Beach Rugby Cup a Torre San Giovanni, per poi toccare Gallipoli il 21 giugno e Brindisi il 28 giugno. A metà luglio si tornerà a Torre San Giovanni per la Magna Grecia Cup, prima del grande culmine internazionale del 18 e 19 luglio. In quelle date, presso il Lido Onda Marina, la European Beach Rugby Association assegnerà i titoli di Campione Europeo per Club maschile e femminile.

Soddisfatto Fabio Manta, presidente dell’ASD Salento Rugby, che sottolinea come la collaborazione quadriennale con il Parco Gondar rappresenti una vetrina straordinaria per integrare il rugby con le altre eccellenze sportive. Il 2026 segna tra l’altro il ventesimo anno di attività sulla sabbia per il sodalizio, presente nei circuiti ufficiali dal 2009. Tutte le iniziative promosse nel tempo hanno strutturato un movimento solido, in cui il beach rugby viene affrontato con vero spirito agonistico e continui sacrifici. Dopo aver ospitato le finali nazionali nel 2023, l’arrivo della rassegna europea si presenta come il giusto coronamento per la programmazione e l’orgoglio del territorio salentino.