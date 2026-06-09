LECCE – Il bivio di Sogliano e il paradosso Trinchera: le grandi manovre per il dopo-Corvino tra ambizioni e nodi da sciogliere

Il calciomercato è l’arte del tempismo, e in casa Lecce il ticchettio dell’orologio inizia a farsi sentire. Esattamente un anno fa, di questi tempi, il club salentino chiudeva l’esperienza con Marco Giampaolo, congedato ufficialmente il 10 giugno nonostante fosse scattato il rinnovo automatico del contratto grazie al raggiungimento della salvezza, proprio la stessa clausola che oggi blinderebbe Eusebio Di Francesco dopo la permanenza in A appena conquistata. Oggi, la realtà di via Colonnello Costadura è ben diversa: la priorità assoluta non è la panchina, ma la ricerca spasmodica di un direttore generale e/o sportivo a cui affidare le chiavi della ricostruzione tecnica per lo storico quinto anno consecutivo nel massimo campionato.

Se guardiamo ai precedenti recenti, il tempo per programmare ancora c’è, visto che l’accordo con Di Francesco l’anno scorso fu ufficializzato quasi a fine giugno, quindi la società non è propriamente con l’acqua alla gola. E poi a breve, tra Usa, Canada e Messico, prenderà il via la più grande vetrina del calcio mondiale che potrebbe offrire idee a profusione. Resta però un retrogusto amaro e un pizzico di rammarico: se Pantaleo Corvino avesse palesato le proprie intenzioni con maggiore anticipo, queste due settimane di totale immobilismo, preziose come l’oro all’alba di una sessione estiva, non sarebbero state gettate al vento, permettendo al presidente Saverio Sticchi Damiani e ai suoi soci di farsi trovare pronti anziché dover improvvisare una rincorsa ai manager nel pieno di giugno. E ancora: i messaggi subliminali lanciati dallo stesso Corvino sono stati sottovalutati? O si immaginava che fosse un gioco delle parti per poi proseguire ordinariamente verso la prossima stagione sportiva?

In tutto questo scenario, la figura che rischia di uscire maggiormente sminuita e logorata dall’attesa è quella di Stefano Trinchera, impantanato in un paradosso strategico da cui è difficile uscire indenni. Se la proprietà giallorossa dovesse virare su un profilo esterno di peso, come Sean Sogliano, per Trinchera scatterebbe inevitabilmente una bocciatura nei fatti: dopo anni trascorsi a fare da vice nell’ombra di Corvino, assorbendo metodologie e garantendo stabilità, vedersi preferire un altro professionista certificherebbe la mancanza di una totale fiducia della società nelle sue capacità di leadership solitaria. Di contro, se alla fine la scelta dovesse ricadere proprio su Trinchera nel segno della continuità interna, la piazza e la critica si porrebbero una domanda spontanea e legittima: perché perdere quindici giorni preziosi in sondaggi e riflessioni se la soluzione ideale era già in casa, contrattualizzata e a portata di mano?

Ma c’è anche un altro scenario: l’arrivo di una figura forte nel ruolo di direttore generale, andando a coprire esattamente la macro-area lasciata vacante da Corvino, abbinato alla conferma di Trinchera nella sua attuale veste di direttore sportivo operativo, eviterebbe qualsiasi ridimensionamento. Solo in questo modo il dirigente salentino manterrebbe intatto il proprio status all’interno dell’organigramma, proseguendo quel lavoro di raccordo che così bene ha funzionato nelle ultime stagioni. I prossimi giorni (ore?) sveleranno quale strada deciderà di imboccare il Lecce, con la consapevolezza che ogni ora persa rischia di pesare sulle prime scelte del mercato estivo.