PESISTICA – La CrossFit Nardò vola sul podio tricolore con Vittoria Falangone

Vittoria Falangone, giovane pesista di Nardò, ha conquistato la medaglia di bronzo nello slancio alla 120ª edizione dei Campionati Italiani Assoluti FIPE, disputati al Palazzetto del CUS Bari. In gara nella categoria 77 kg, ha sfidato atlete più esperte e blasonate, imponendosi con grinta e lucidità mentale. Tesserata per la CrossFit Nardò, la giovane atleta ha affrontato la competizione senza timori, consapevole di non avere nulla da perdere. Il risultato ha sorpreso per qualità e determinazione, strappando un podio di altissimo livello nazionale.

Nelle sue dichiarazioni post-gara traspare la maturità di un’atleta già pronta per le grandi sfide: “Ho gareggiato con ragazze più grandi e con più esperienza, ma questo ha reso ancora più soddisfacente il finale”. Un bronzo che sa di impresa, accolto con entusiasmo dall’intera comunità neretina e dallo staff della sua società. Ma Vittoria non si accontenta: il podio tricolore è solo un punto di partenza. “Non mi basta”, ha dichiarato senza esitazione, con lo sguardo già proiettato ai prossimi obiettivi. Una campionessa autentica, che porta in alto i colori di Nardò e promette ancora grandi traguardi.