PODISTICA – Portoselvaggio Natural Trail, oltre cinquemila euro donati per i bambini di Oncologia del “Fazzi”

L’intero incasso della 12esima edizione della Portoselvaggio Natural Trail, organizzata da Asd Sport Running Portoselvaggio e Salento in Corsa Veglie, è stato donato per intero al reparto di Oncologia Pediatrica del “Vito Fazzi” di Lecce. La somma, pari a quattromila euro, è stata consegnata dai rappresentanti delle due società nelle mani della dottoressa Assunta Tornesello, responsabile del reparto. Il contributo servirà a finanziare i progetti di ricerca in ambito oncologico per migliorare le cure dei piccoli degenti ricoverati.

A ciò si è aggiunta anche la somma di 1.200 euro, derivante dalla raccolta dei rimborso-spese dei volontari delle associazioni “Essere Umani” di Veglie e “Volontari Polizia di Stato” di Brindisi che sarà destinata al progetto Bimbulanza.