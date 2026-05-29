ATLETICA – Impresa Aps Due Mondi a Molfetta: podio ai Cds e Sofia Sternativo vola agli Europei U18

L’Atletica Due Mondi di San Pietro in Lama firma un’impresa senza precedenti ai Campionati di Società su pista, andati in scena il 23 e 24 maggio a Molfetta. Nonostante un’infermeria affollata, la compagine salentina ha conquistato risultati storici, impreziositi da una pioggia di record provinciali infranti.

La spedizione ha toccato il suo apice grazie alla categoria Allieve, capace di conquistare un meraviglioso e inedito podio societario con la squadra composta da Martina Birtolo, Bianca Felline, Francesca Gentile, Maria Sole Lacorte, Benedetta Pomarico, Francesca Santoro, Emilia Spinelli, Maria Francesca Stasi e Sofia Linnea Sternativo. Si tratta di un risultato storico: prima d’ora nessuna realtà del territorio era riuscita a salire sul podio in questa categoria. Ottimo anche il bilancio del settore maschile, con gli Allievi che hanno agguantato un solido sesto posto complessivo.

La copertina individuale del fine settimana spetta di diritto a Sofia Linnea Sternativo. Al primo anno nella categoria Allieve, l’atleta originaria di Francavilla Fontana e allenata da Giancosimo Pagliara ha superato l’asticella a 1,74 metri nel salto in alto. Oltre alla vittoria, la misura le garantisce il minimo assoluto per i Campionati Europei Under 18, rendendola la prima atleta nella storia del club a vestire la maglia della Nazionale Azzurra.

La dirigenza ha espresso profonda gratitudine verso lo staff tecnico d’eccellenza (composto da Giancosimo Pagliara, Mino Taurisano, Luigi Salerno, Matteo Lagatta, Franco Valente, Giuseppe Lacorte, Gaetano Partipilo, Francesca Lanciano, Vincenzo Africa, Cristina Ferrin Oliva e Rocco De Giorgi). I successi ottenuti assumono un valore doppio se rapportati alle croniche carenze infrastrutturali del territorio, che costringono atleti e famiglie a continui e dispendiosi trasferimenti per potersi allenare e gareggiare.