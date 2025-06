LECCE – Primavera: regolamento e calendario 2025/26, si parte ospitando il Milan

Il Lecce Primavera esordirà nel campionato 2025/26 ospitando il Milan.

Regolamento: il campionato sarà suddiviso in tre fasi. La prima, girone unico all’italiana; la seconda, fase finale playoff che assegnerà lo Scudetto; la terza, playout per la permanenza. Ai playoff si qualificheranno le prime sei classificate al termine della stagione regolare; le ultime due retrocederanno in Primavera 2, insieme alla perdente del playout tra quartultima e terzultima (gara secca in casa della quartultima con rigori in caso di parità al 90′). Se ci sono almeno dieci punti tra quartultima e terzultima, retrocede direttamente la squadra con minor punti tra le due. Ai playoff si incroceranno quarta contro quinta e terza contro sesta in gara unica; in caso di parità al 90′, passerà il turno la squadra meglio classificata nella stagione regolare, senza i tiri dal dischetto. Quindi: la prima in classifica affronterà la vincente della prima partita, idem per la seconda, con lo stesso regolamento di prima in caso di parità. Finale in gara secca con esecuzione dei rigori in caso di parità al 90′.

Il campionato Primavera prenderà il via il 16 agosto; turni infrasettimanali: 17 dicembre, 21 gennaio, 4 marzo; soste: 6 settembre, 11 ottobre, 15 novembre, 27 dicembre, 28 marzo. Fase finale: dal 22 al 29 maggio.

Il calendario del Lecce di mister Simone Schipa:

GG 01, 16 ago. Lecce-Milan

GG 02, 23 ago. Bologna-Lecce

GG 03, 30 ago. Cesena-Lecce

GG 04, 13 set. Lecce-Monza

GG 05, 20 set. Fiorentina-Lecce

GG 06, 27 set. Lecce-Lazio

GG 07, 4 ott. Juventus-Lecce

GG 08, 18 ott. Lecce-Sassuolo

GG 09, 25 ott. Genoa-Lecce

GG 10, 1 nov. Lecce-Cremonese

GG 11, 8 nov. Verona-Lecce

GG 12, 22 nov. Lecce-Cagliari

GG 13, 29 nov. Roma-Lecce

GG 14, 6 dic. Lecce-Parma

GG 15, 13 dic. Frosinone-Lecce

GG 16, 17 dic. Lecce-Napoli

GG 17, 20 dic. Torino-Lecce

GG 18, 3 gen. Lecce-Inter

GG 19, 10 gen. Atalanta-Lecce

—

GG 20, 17 gen. Lecce-Bologna

GG 21, 21 gen. Lecce-Juventus

GG 22, 24 gen. Cremonese-Lecce

GG 23, 31 gen. Lecce-Roma

GG 24, 7 feb. Monza-Lecce

GG 25, 14 feb. Lecce-Cesena

GG 26, 21 feb. Sassuolo-Lecce

GG 27, 28 feb. Lecce-Frosinone

GG 28, 4 mar. Lazio-Lecce

GG 29, 7 mar. Lecce-Torino

GG 30, 14 mar. Parma-Lecce

GG 31, 21 mar. Lecce-Atalanta

GG 32, 4 apr. Milan-Lecce

GG 33, 11 apr. Lecce-Genoa

GG 34, 18 apr. Inter-Lecce

GG 35, 25 apr. Lecce-Verona

GG 36, 2 mag. Cagliari-Lecce

GG 37, 9 mag. Napoli-Lecce

GG 38, 16 mag. Lecce-Fiorentina