LECCE – Presentati i lavori su Via del Mare e pala Ventura. Sticchi: “Stadio all’altezza della nostra ambizione”

In mattinata, presso Palazzo Carafa, sede del Comune di Lecce, è stato presentato il progetto di riqualificazione dello stadio “Via del Mare” e del pala Ventura in vista dei prossimi Giochi del Mediterraneo.

Ha preso la parola per prima la sindaca, Adriana Poli Bortone, che ha letto un messaggio dell’on. Raffaele Fitto e poi ha ringraziato il commissario Massimo Ferrarese e ha sottolineato l’attenzione dimostrata dal Governo che ha finanziato, in totale, 39 milioni di euro. “Sono lavori che miglioreranno l’offerta per la partecipazione ad aventi futuri. Tutti, ma proprio tutti, potranno godere dei servizi e dell’accessibilità al Via del Mare. I poteri speciali del commissario permetteranno uno svolgimento più agile dei lavori. Il pala Ventura diventerà una struttura moderna e funzionale e potrà ospitare nuovi eventi in futuro. La fine dei lavori è prevista per dicembre 2025“.

Ferrarese, dopo i ringraziamenti di rito e dopo aver fatto il punto della situazione dei lavori totali per i Giochi (“il 70% sono lavori in corso; il 21% è in fase di progettazione e l’8% circa è in fase di gara d’appalto”) ha affermato che, per la copertura, si prevedono lavoro di dieci mesi in totale. “I lavori cominceranno a luglio e sarà una vera e propria maratona. Abbiamo chiesto ai progettisti un impegno straordinario. Lavoreremo per avere lo stadio pronto ad agosto 2026. Ci riusciremo se non ci saranno problemi, interferenze. Ci saranno dei disagi ma con la collaborazione di tutti il Lecce avrà uno stadio di livello internazionale”. A seguire ha preso parole l’ingegnere Silvio Scarcelli che ha detto di voler minimizzare i disagi per i tifosi.

Gaspare Quarta Colosso, progettista dei lavori del Via del Mare: “Il progetto è composto da 21 macro eventi. Il primo riguarda il terreno di gioco che sarà sostituito e traslato di quattro metri per metterlo in asse col nuovo impianto. Anche le panchine saranno spostate per migliorare la visibilità dalla tribuna centrale inferiore. Sarà ristrutturato l’anello superiore con rinforzo in calcestruzzo e nuova pitturazione. Potenziato l’impianto luci con protettori a led”. E poi, tra gli altri, lavori sui servizi igienici, sulle rampe della tribuna est, superamento delle barriere architettoniche in curva nord e sud.

Giancarlo Tanzi, responsabile del progetto copertura: “Sarà uno stadio moderno, ispirato al mare. La copertura non poserà sullo stadio ma su 64 vele tese su funi d’acciaio. Lecce è una città splendida e la copertura sarà all’altezza dell’impianto”.

Infine, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani: “Sono emozionato, queste immagini sono il film di dieci anni. Dieci anni fa lo stadio era fatisciente e poi c’è stato questo percorso bellissimo che oggi è un momento importante per tutta la città. Ringrazio tutti, è una giornata che sognavo di vivere da presidente. La società ha dato il suo contributo donando il proprio studio prima all’amministrazione Salvemini, iter poi proseguito dall’amministrazione Poli Bortone. Abbiamo collaborato perchè volevamo esserci anche noi. Da lì è nata poi l’interlocuzione col ministro Fitto, col commissario Ferrarese, col sindaco Poli Bortone. È un’opportunità che non avremmo mai potuto regalare al territorio, ora i nostri tifosi potranno vivere la loro passione in uno stadio all’altezza delle nostre ambizioni. In A rappresentiamo il Sud Italia, in B scalpitano altre società del Nord per salire in A, ci piace l’idea di poter continuare a raccontare una storia di eccellenza, figlia di una simbiosi perfetta tra società, territorio e istituzioni. Faremo il meglio affinché i Giochi si svolgano nel migliore dei modi, saremo a disposizione per garantire la miglior riuscita dell’evento. È bello avere uno stadio che connette la sua storia con un vestito moderno”.