LA CRONACA – Banda-Cheddira, il Lecce è vivo! A Pisa tre punti fondamentali

Un Lecce finalmente incisivo ritrova il successo in una gara a dir poco fondamentale, contro un Pisa ora retrocesso in seguito all’1-2 maturato stasera. I giallorossi cincischiano nel primo tempo ma nel secondo piazzano lo scatto vincente. La classifica dice ora +4 sulla Cremonese, che però deve ancora giocare.

Di Francesco opta per il 4-2-3-1 recuperando Pierotti sull’ala e scegliendo Cheddira come punta centrala. Per Hiljemark è 3-5-2 con coppia offensiva Moreo Stojilkovic. Il Lecce ci prova subito ed al quinto minuto Banda supera secco Canestrelli, si accentra e di destro manda troppo centralmente, para Semper. Risposta nerazzurra affidata alla punizione di Aebischer al nono, destro telefonato e respinto da Falcone. L’estremo difensore salentino è graziato al quarto d’ora, quando Stojilkovic si presenta solo ma manda sull’esterno della rete. Rischia Akinsanmiro al 22′, retropassaggio e Semper che salva in scivolata sulla linea. Al 26′ azione orchestrata dai nerazzurri con doppio velo per Canestrelli, destro troppo centrale e Falcone dice no in due tempi. Alla mezz’ora cross di Angori per la testa di Moreo, palla alta di poco. Due minuti più tardi da Banda in mezzo per Coulibaly che si libera ma tocca debolmente, Semper fa suo il pallone.

Ripresa e ancora Stojilkovic vicino alla marcatura, scatto su Siebert e tiro di destro al 49′ con Falcone decisivo in risposta. Passano due minuti e il Lecce passa in vantaggio con Banda, che riceve da Cheddira e di sinistro batte Semper. Il vantaggio salentino dura cinque minuti, fino a quando Leris indovina il destro al volo che si insacca sul palo lontano. I giallorossi si rivedono in avanti al sessantaduesimo con il tiro dal limite di Ramadani largo di un paio di metri. Il Lecce ritrova il vantaggio al 65′, dopo una grandissima discesa di Pierotti che porta alla conclusione Cheddira, diagonale destro forte e preciso. Pisa nuovamente a un passo dal pari al minuto 74, quando Piccinini da due passi trova ancora la respinta di Falcone. Nel finale Camarda trova il gol ma sul tiro di Pierotti è in fuorigioco. Il Pisa prova a pressare ma Falcone non corre pericoli. E’ 1-2 conclusivo.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà la Juventus, sabato alle 20.45.

IL TABELLINO

RISULTATI E CLASSIFICA