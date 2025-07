LECCE – Azzurra Fiorita: “Grazie al presidente e alla società, l’affetto che ha seminato Graziano ci sta tornando indietro”

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Azzurra Fiorita, vedova di Graziano Fiorita, nella quale ringrazia pubblicamente l’Us Lecce e il presidente Sticchi Damiani per la vicinanza dimostrata a lei e alla sua famiglia nei giorni della scomparsa del marito e tutt’oggi. Ricordiamo che il Lecce aveva annunciato di voler continuare a pagare lo stipendio alla famiglia Fiorita nonostante la scomparsa di Graziano.

“A nome mio e dei miei figli, desidero esprimere pubblicamente un profondo e sentito GRAZIE al Presidente dell’U.S. Lecce, Saverio Sticchi Damiani e a tutta la società.

Mio marito, Graziano, ha dedicato 23 anni della sua vita al Lecce, dando tutto sé stesso con passione, dedizione e amore per i colori giallorossi. In questi anni non è stato solo un professionista esemplare, ma un uomo che ha lasciato un’impronta profonda nella famiglia dell’U.S. Lecce e in ogni persona che ha avuto il privilegio di condividere con lui quel mondo…dai giocatori agli allenatori, passando per tutto lo staff seminando affetto unito al rispetto e oggi quel bene ci sta tornando indietro con una forza che ci sostiene .

La sua scomparsa improvvisa e tragica ha spezzato il cuore a tutti noi. Non abbiamo perso solo un marito, un padre, un amico… ma anche un uomo che con il suo lavoro, la sua autenticità e il suo spirito unico, era diventato parte integrante della grande famiglia giallorossa.

Il Presidente ci è stato vicino come pochi avrebbero saputo fare. Con discrezione, presenza, e un affetto sincero che ci ha confortati e sostenuti nel momento più difficile. Ha mantenuto vivo il legame con Graziano come se fosse ancora con noi e i suoi piedi continuassero a calpestare il manto verde del Via del Mare, e ha dimostrato con i fatti che l’U.S. Lecce non perde mai di vista i suoi valori umani.

Per tutto questo, da parte mia e dei miei figli, voglio dire GRAZIE DI CUORE. Sarò riconoscente per sempre. E sono certa che anche Graziano, da lassù, è onorato per tutto ciò che viene fatto ogni giorno nel suo ricordo.

Con affetto, la moglie Azzurra, i figli Carolina, Davide, Nicolò e il piccolo Riccardo“. ‎