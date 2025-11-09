CASARANO – Così non ci siamo: da Cosenza arriva il quarto KO di fila. Di Bari: “Periodo cupo, io il primo responsabile”

Una debacle. Non ci sono altre parole per descrivere la pesante sconfitta del Casarano a Cosenza. La squadra di Vito Di Bari, alla quarta caduta consecutiva (quinta considerando la Coppa Italia), sembra aver smarrito quella brillantezza iniziale che aveva accompagnato il ritorno tra i professionisti.

Al “San Vito-Marulla”, il Cosenza domina dal primo all’ultimo minuto, spinto da qualità tecniche e ritmo elevato. L’unico a salvarsi tra i rossazzurri è Bacchin, autore di almeno una decina di interventi decisivi che evitano un passivo ancora più pesante.

La cronaca è un monologo silano. Dopo una serie di occasioni firmate Ricciardi, Mazzocchi e Florenzi, i padroni di casa sbloccano al 44’: tiro di Florenzi deviato da Dalena e palla che finisce in rete. Nella ripresa il copione non cambia: Ricciardi raddoppia al 4’ con un preciso sinistro all’angolino.

Il Casarano prova a reagire e trova il gol del momentaneo 2-1 con una magia di Cosimo Chiricò, autore di un eurogol da posizione impossibile (nono in campionato, decimo stagionale). Ma l’illusione dura poco: nel finale Cannavò firma il 3-1 e Achour, al 92’, mette il sigillo definitivo con una perla sotto l’incrocio.

A fine gara il tecnico Vito Di Bari non nasconde l’amarezza: «È un periodo in cui si ripetono sempre gli stessi errori. Le responsabilità sono innanzitutto mie. Sono io il primo responsabile di questo momento buio. Il modo in cui abbiamo subito la terza e la quarta rete è inaccettabile. Queste ingenuità ci stanno costando carissimo. La situazione è cupa».

IL TABELLINO

Cosenza, stadio “San Vito-Marulla”

sabato 08.11.2025, ore 17.30

Serie C/C 2025/26, giornata 13

COSENZA-CASARANO 4-1

RETI: 45′ pt D’Alena aut. (CO), 5′ st RIcciardi (CO), 18′ st Chiricò (CA), 42′ st Cannavò (CO), 47′ st Achour (CO)

COSENZA (4-3-3): Vettorel; Cimino (45′ st D’Orazio), Dametto, Caporale, Ferrara; Kouan, Langella, Garritano (21′ st Contiliano); Ricciardi (21′ st Achour), Mazzocchi (22′ st Dalle Mura), Florenzi (30′ st Cannavò). All. Buscè.

CASARANO (3-4-1-2): Bacchin; Celiento (32′ pt Barone), Lulic, Gega (15′ st Cajazzo); Gyamfi, D’Alena (15′ st Guastamacchia), Logoluso, Pinto; Ferrara (30′ st Perez), Chiricò. All. Di Bari.

ARBITRO: Vingo di Pisa.

