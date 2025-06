CALCIO – Quali squadre hanno vinto più Scudetti di Serie A? La classifica dei Campioni d’Italia

La Serie A italiana è uno dei campionati calcistici più prestigiosi e longevi al mondo. Fondata nel 1898, ha contribuito, soprattutto negli anni ’20 e ’30, a far emergere alcuni dei club e delle stelle più grandi del calcio mondiale. Per gran parte del XX secolo ha prevalso una forte disciplina tattica, mentre negli ultimi anni la Serie A offre un mix di stili di gioco e intrattenimento più dinamico e internazionale.

Quando i tifosi parlano di “Serie A”, evocano spesso il fascino delle sue squadre leggendarie, sempre in corsa per sollevare lo scudetto. Ma quali club hanno conquistato più volte il trofeo? E cosa racconta questo della loro eredità? Vale la pena esaminare le squadre che hanno dominato la massima serie italiana nel corso degli anni.

I Club più titolati della Serie A: Juventus, Inter e Milan – In cima alla lista c’è la Juventus, un club sinonimo di successo in tutte le quote Serie A. Alla stagione 2024-25 conta 36 titoli ufficiali, ben oltre qualsiasi altra squadra. Il primo risale al 1905, mentre l’era moderna è stata guidata da figure come Marcello Lippi, Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Sebbene i titoli 2004/2005 e 2005/2006 siano stati inizialmente assegnati alla Juventus, entrambi furono successivamente revocati a causa dello scandalo Calciopoli. Tuttavia, la “Vecchia Signora” ha reagito con forza, vincendo dieci scudetti consecutivi dal 2011/12 al 2019/20 – un’impresa impressionante che ha consolidato la sua autorità come la squadra più costante in Italia.

La Juventus guida la classifica, ma anche Inter (o Internazionale) e Milan, i due club della città di Milano, vantano una storia ricca di successi. Entrambe le società hanno vissuto momenti di dominio a livello nazionale ed europeo, e la loro rivalità, nota come Derby della Madonnina, è tra le più intense al mondo. Nel 2023-24, l’Inter ha conquistato il suo ventesimo titolo di campione d’Italia, diventando la seconda squadra di maggior successo della storia del campionato. L’ultimo trionfo è arrivato nella stagione 2023/24, segnando una forte rinascita dopo un decennio difficile nei primi anni 2010. Il Milan segue da vicino con 19 titoli. È stato, infatti, il primo dei tre club a vincere il campionato, conquistando lo scudetto nel 1901. L’ultimo titolo di campione d’Italia risale alla stagione 2021/22, dimostrando una buona combinazione tra gioventù ed esperienza sotto la guida di Stefano Pioli.

Campioni Storici: Dal Genoa al Bologna – Oltre alle rivalità moderne, la storia della Serie A è piena di squadre che un tempo dominavano e oggi sono uscite di scena. Il Genoa, per esempio, ha vinto nove volte tra il 1898 e il 1924, diventando la prima dinastia calcistica italiana. Oggi non è più una contendente allo Scudetto, ma il suo successo iniziale resta impresso nella cultura calcistica del Paese. Altri club storici includono Pro Vercelli, Torino e Bologna, ciascuno con sette titoli. La Pro Vercelli dominava all’inizio del ’900, mentre il Torino raggiunse il suo periodo di gloria negli anni ’40 con il celebre “Grande Torino”, tristemente scomparso nella tragedia di Superga nel 1949. Tra gli anni ’30 e ’60, il Bologna divenne un importante centro tattico del calcio italiano, tanto che le sue strategie venivano paragonate a esempi di intelligenza strategica. Anche se oggi non è più tra i contendenti al titolo, il suo contributo all’identità della Serie A rimane significativo.

Roma e Napoli: Tre e quattro Scudetti – Oltre agli storici giganti, altri club hanno raggiunto la gloria nazionale. Roma e Napoli hanno conquistato tre e quattro titoli di Serie A. La Roma ha vinto nel 1941/42, nel 1982/83 e nel 2000/01, mentre il Napoli ha conquistato il primo scudetto nel 1986/87, durante l’era Maradona, e in seguito nel 1989/90. Il terzo titolo è arrivato nel 2022/23, con Luciano Spalletti, prima del recentissimo campionato vinto alla guida di Antonio Conte. La Lazio e la Fiorentina hanno vinto due titoli ciascuna, mentre diversi club hanno ottenuto un unico trionfo, sempre un momento glorioso per i tifosi locali:

Ecco l’elenco dei club con un solo titolo:

Cagliari (1969/70)

Hellas Verona (1984/85)

Sampdoria (1990/91)

Casale (1913/14)

Novese (1921/22)

Ognuno di questi rappresenta un trionfo da outsider: cinque campionati, cinque grandi stagioni, cinque storie di successi improbabili. Per una visione più ampia della storia della competizione, la seguente tabella riepiloga i titoli vinti e i relativi periodi.

Titoli di Serie A per Club

Club Titoli Primo Titolo Ultimo Titolo Juventus 36 1905 2019/20 Inter 20 1952/53 2024/25 AC Milan 19 1901 2021/22 Genoa 9 1898 1923/24 Pro Vercelli 7 1908 1921/22 Torino 7 1927/28 1975/76 Bologna 7 1924/25 1963/64 Napoli 4 1986/87 2024/25 Roma 3 1941/42 2000/01 Lazio 2 1973/74 1999/2000 Fiorentina 2 1955/56 1968/69 Cagliari 1 1969/70 1969/70 Casale 1 1913/14 1913/14 Novese 1 1921/22 1921/22 Hellas Verona 1 1984/85 1984/85 Sampdoria 1 1990/91 1990/91

Eredità Scolpita nella Gloria – Dinastie, eroi locali e stagioni indimenticabili definiscono la Serie A. Mentre la Juventus rimane il club più decorato d’Italia, la corsa allo scudetto alimenta una competizione feroce in tutto il Paese. Dai giganti di Milano alla rinascita del Napoli, fino agli echi del passato di Genoa, ogni titolo contribuisce al fascino senza tempo del campionato.