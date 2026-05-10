SECONDA CATEGORIA/B – Risultati 29ª giornata, classifica e prossimo turno
SECONDA CATEGORIA/B – Risultati 29ª giornata, classifica e prossimo turno
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 30 – 15ª rit. (ULTIMA)
(17.05.2026 h 16.30)
KC Conversano-Atl. Palagiano
Real Sannicandro-Atl. Pezze
Fasano-Azzurri Castellana
Pro Massafra-La Bari Sportiva
G. Palagianello-Monospolis
Fortitudo AD-Pro Gioia
Ac. Giovinazzo-TAF Ceglie M.
Riposa Dimateam
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REGOLAMENTO: la prima classificata accede direttamente in Prima Categoria; ai playoff seconda-quinta, terza-quarta. Se il distacco è di almeno sette punti, passa direttamente in finale la miglior classificata con supplementari in caso di parità al 90′; finale tra le vincenti 1° turno in casa della miglior classificata (gara unica) con supplementari in caso di parità al 90′. Per l‘eventuale ripescaggio in Prima Categoria sarà stilata una classifica tra: 1. società vincenti playoff; 2. società perdenti finale playoff; 3. società perdenti al primo turno playoff; 4. società non partecipanti al primo turno playoff per la regola dei sette punti.
Retrocede direttamente l’ultima classificata (non si disputano playout).
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(in collaborazione con calciowebpuglia)