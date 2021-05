FEMMINILE – D’Amico evita la beffa, da Pescara arriva un pareggio per il Lecce Women. Risultati e classifica

Pareggio in extremis per il Lecce Women sul campo del Pescara. Dopo essere passate in svantaggio per via di un errore difensivo, del quale ne ha approfittato De Leonardis, le giallorosse, dopo un lungo forcing, sono riuscite a trovare il punto dell’uno a uno proprio all’ultimo secondo, grazie ad una mischia risolta da un colpo di testa di capitan Serena D’Amico (sesto centro stagionale in campionato). Sul risultato, ad ogni modo, hanno influito le parate del portiere abruzzese Dilettuso, in particolare per disinnescare due pericolose conclusioni del Lecce Women con Capello e Cazzato.

Domenica prossima si riposa. Si ritornerà in campo il 23 maggio per la trasferta sul campo del Sant’Egidio.

—

IL TABELLINO

PESCARA-LECCE WOMEN 1-1

RETI: 68′ De Leonardis (P), 90+5′ D’Amico (L)

PESCARA: Dilettuso, Fiore B,, Giuliani, Di Domenico, Copia (60′ Fiucci), Di Tullio, Pasciullo, De Leonardis, Del Rosso (80′ Tontodonati), Martella (89′ D’Agostino), Pagano. All. Mucci.

LECCE WOMEN: Shore, Bengtsson, Costadura (62′ De Benedetto), Tirabassi, Felline, Tomei, Marsano (53′ Bergamo), Guido, D’Amico, Cazzato, Capello. All. Indino.

ARBITRO: Tassi di Ascoli.

—

SERIE C GIRONE D

RISULTATI (giornata 17): Monreale-Crotone 3-2, Formello-Res Women Roma 2-3, Palermo-Chieti 6-1, Pescara-Lecce Women 1-1, Ternana-Apulia Trani 2-0.

CLASSIFICA: Palermo 40 – Chieti 35 – Res Women 32 – Lecce Women 28 – Ternana 21 – Pescara 18 – Apulia Trani 17 – Formello e Monreale 16 – Sant’Egidio 13 – Crotone 2.

PROSSIMO TURNO (23.05): Apulia Trani-Pescara, Crotone-Ternana, Palermo-Formello, Res Women-Monreale, Sant’Egidio-Lecce Women.

(foto: D’Amico in azione nella gara d’andata col Pescara – archivio ©Coribello-SalentoSport)