OTRANTO – Bomber Meneses: “Le gioie personali arrivano dal gran lavoro di tutti i compagni. Siamo un grande gruppo”

L’Otranto a vola a ritmo di “Cueca”. Tra le sorprese più belle di questo girone B di Eccellenza vi è senza dubbio il bomber cileno Sebastian Meneses, attaccante classe 1998, che, a suon di gol, sta trascinando la squadra idruntina, oggi capolista solitaria. Fame, senso del gol e tanto spirito di sacrificio. Sono queste le principali caratteristiche del giovane gioiello della De Cagna, che anche sabato, nella sfida di Grottaglie ha lasciato il segno, andando a referto per l’ottava volta in stagione.

TRE PUNTI PESANTI – “La giornata di sabato è stata molto particolare per noi, poiché ci siamo svegliati con tre punti in meno e le avversarie ancora più vicine, a causa delle spiacevoli vicende che hanno colpito il la società del Ginosa. Per questo motivo la sfida contro il Grottaglie assumeva ancora maggiore importanza per il nostro cammino. Siamo stati bravi ad approcciare bene alla partita, indirizzandola subito e chiudendola poi nel finale. Non è stato comunque un match semplice, anche per via di un terreno di gioco non in perfette condizioni, ma quello che contava era portare i tre punti a casa”.

PRIMA LA SQUADRA – “La cosa più importante è senza alcun dubbio il successo di squadra. Questo è un grande gruppo ed i risultati lo confermano. Lavoriamo tutta la settimana per un obbiettivo comune, che resta la cosa primaria. Le gioie personali sono semplicemente il frutto di un grande lavoro di tutti i miei compagni. Da attaccante è chiaro che tutto ciò fa piacere, ma ripeto, la cosa che più mi gratifica è rappresentata dal fatto che questi miei gol, stiano aiutando la squadra nel cammino stagionale”.

PROSSIMI IMPEGNI – “Da quanto sentito, il match di giovedì contro il Martina dovrebbe essere nuovamente rinviato, quindi il prossimo impegno lo disputeremo contro l’Ugento. Sappiamo che i giallorossi sono una squadra importante, costruita per i vertici della classifica. Sarà una sfida molto tosta, ma anche molto importante per il nostro cammino”.