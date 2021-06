MAGLIE – Il primo passo verso la nuova stagione è la conferma del ds Bavone: “Siamo già al lavoro su molti fronti”

La Toma Maglie riparte dal suo direttore sportivo Loris Bavone, confermato anche per la prossima stagione agonistica.

La notizia è stata diffusa durante una recente conferenza stampa, per voce del dirigente giallorosso Amleto Anastasia, del quale vi riportiamo alcune sue dichiarazioni: “Nonostante il Covid e la pausa forzata, la Toma Maglie ha disputato una stagione esaltante, che, per alcune settimane, ci ha visti in corsa anche per un posto tra le quattro pretendenti al salto in Serie D. L’amarezza, poi, è stata tanta, soprattutto se si considera che nessuna delle compagini che ha conquistato i playoff ha dimostrato, sul campo, di essere superiore ai giallorossi”.

Così il riconfermato ds Bavone: “Si chiude una stagione travagliata ma, allo stesso tempo, esaltante, con un gran lavoro fatto da mister Luperto e il suo staff, l’impegno di tutti i ragazzi in campo, che hanno affrontato a testa alta squadre che, alla fine, sono andate ai playoff, andando anche a vincere a Ugento, a pareggiare con l’Otranto e a vincere col Gallipoli. Non ho fatto fatica ad accettare nuovamente l’incarico affidatomi. La società è a lavoro su molti fronti, sarà mio compito valutare questioni tecniche e allestire un organico che sappia ancora una volta essere all’altezza del blasone della piazza. I tifosi? Hanno fatto sentire la loro importante presenza negli allenamenti, non potendo esserci alle gare causa Covid. Il mio augurio è che possano tornare presto a essere l’arma in più col loro calore, nelle sfide che andremo ad affrontare”.