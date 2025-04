LECCE – Gabriel Strefezza, primo ritorno al “Via del Mare” da amatissimo avversario

Novantatré presenze con la maglia giallorossa e un bottino di 25 reti e dieci assist serviti. Questo è il curriculum di Gabriel Strefezza col Lecce, in procinto di ritornare in Salento per la prima volta da avversario dopo il trasferimento sulle sponde del Lago di Como ufficializzato a gennaio 2024.

Di sicuro non sarà una gara come le altre per Gabri Maravilha, classe 1997, da domani 28enne, nativo di San Paolo del Brasile, protagonista col Lecce della promozione in Serie A nel 2021/22 con 14 reti segnate in 35 presenze in campionato. La prima in assoluto fu a Crotone, il 21 settembre 2021; poi vennero quelle in casa col Monza; ad Ascoli; in casa con Cosenza e Parma; le doppiette consecutive in casa con la Ternana e contro la Spal, sua squadra di provenienza; e poi le reti al Benevento, al Crotone, al Brescia, alla Ternana e quella di Vicenza nel clamoroso 2-1 subito al “Menti” con un maxi recupero. In quella stagione l’accoppiata Coda-Strefezza arrivò a quota 34 reti. Il Lecce di Marco Baroni, comunque, chiuse al primo posto con la vittoria finale per 1-0 contro il Pordenone in casa, firmata Majer. Da esterno d’attacco schierato a destra nel 4-3-3, Strefezza giocò un campionato ad altissimi livelli e si confermò anche in Serie A con altre otto reti pesanti nella permanenza conquistata con Marco Baroni nella sfida di Monza del 28 maggio 2023.

Con Roberto D’Aversa, Strefezza segnò un solo gol, contro la Salernitana e su rigore a tempo scaduto, retrocedendo nelle gerarchie partita dopo partita, sino all’arrivo del mercato di riparazione di gennaio, quando fu ceduto al Como in B, ufficialmente a titolo temporaneo sino alla stagione 2026/27, con obbligo di riscatto e altri bonus, per una cifra vicina ai 5,5 milioni di euro.

L’italo-brasiliano centrò subito l’obiettivo del suo nuovo club, la promozione in Serie A cui contribuì con tre gol e due assist in 15 partite; importante anche il contributo dato alla causa Como quest’anno, ormai a un passo dalla salvezza: tre gol e tre assist, in una rosa ricca di elementi di valore e di alternative di qualità, in cui, comunque, è stato presenza pressoché fissa dal primo minuto.

Sabato, sul fronte opposto, Strefezza si ritroverà il suo ex compagno Marco Sala e tanti volti noti con la maglia del Lecce, come Antonino Gallo, Thorir Helgason, Wladimiro Falcone, Federico Baschirotto, Medon Berisha, Lameck Banda, Mohamed Kaba, Hamza Rafia, Ylber Ramadani, Rares Burnete, Nikola Krstovic. L’auspicio è che Gabri si faccia prendere dall’emozione e che l’emozione gli rimanga nei muscoli… Comunque vada, l’applauso sincero dal Via del Mare arriverà fragoroso.