CASARANO – Prodezza di Cajazzo e difesa solida, i rossazzurri passano anche a Giugliano

Il Casarano dà continuità alla vittoria di sette giorni fa col Catania passando per 3-1 sul campo del Giugliano. Rossazzurri cinici e abili a portare a casa i tre punti passando in vantaggio con Gega, facendosi riprendere e andando al riposo con un gol in pieno recupero di Cajazzo (bellissimo, terzo stagionale). Nella ripresa, poi, la rete di Guastamacchia ha consolidato il vantaggio sino al triplice fischio.

La partita comincia subito su buoni ritmi: Maiello ci prova subito, poi al 5’ Prezioso impegna Bacchin. Al 10’ arriva il primo graffio del Casarano: schema su corner di Chiricò, torre di Perez e tocco vincente di Gega. La risposta dei campani è immediata: al 15’ cross di Improta e stacco perfetto di La Vardera per l’1-1. Il match resta intenso e combattuto. Al 34’ un contatto tra Maiello e Forciniti porta al doppio giallo, poi si arriva al 47’, quando Cajazzo inventa il colpo di tacco che vale il 2-1 salentino.

Nella ripresa il Giugliano spinge con decisione: al 4’ un cross di Esposito impatta sul braccio di Gega, ma dopo revisione al VAR l’arbitro decide per la non punibilità. Occasionissima al 10’ per Balde, che da due passi non riesce a deviare in porta. Poi, al 14’, da una mischia su angolo nasce il 3-1: Gyamfi non trova la zampata, ma Guastamacchia sì, e la sua deviazione resiste al controllo Fvs, decisione che poi, in sala stampa, procurerà le nette proteste di mister Capuano.

Il Giugliano continua a provarci: La Vardera sfiora il gol, Njambe chiama Bacchin a un intervento prodigioso e Borello nel finale manda alto una buona chance. L’assalto però non basta. La partita si chiude qui, con un Casarano cinico e compatto, bravo a sfruttare gli episodi e a colpire nei momenti chiave.

Le Serpi salgono momentaneamente in quinta piazza a 24 punti. Domenica altra trasferta: ore 20.30, stadio di Potenza.

—

IL TABELLINO

Giugliano (Na), stadio “A. De Cristofaro”

sabato 22.11.2025, ore 14.30

Serie C/C 2025/26, giornata 15

GIUGLIANO-CASARANO 1-3

RETI: 11′ pt Gega (C), 15′ pt La Vardera (G), 47′ pt Cajazzo (C), 14′ st Guastamacchia (C)

GIUGLIANO (3-4-2-1): Bolletta; Laezza, Del Fabro (1′ st Esposito), Caldore; IMprota, Forciniti (1′ st Peluso), Prezioso (28′ st Njambe), La Vardera; Balde, D’Agostino (1′ st Borello); Prado (32′ st Nepi). All. Capuano.

CASARANO (3-4-3): Bacchin; Lulic, Guastamacchia, Gega; Gyamfio, Cajazzo (40′ st Barone), Maiello, Di Dio; Chiricò (40′ st Cerbone), Perez (27′ st Zanaboni), Millico (17′ st D’Alena). All. Di Bari.

ARBITRO: Mastrodomenico di Matera.

RISULTATI E CLASSIFICA