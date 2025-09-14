CASARANO – Doppio Chiricò e il Picerno si deve arrendere. Di Bari: “Vittoria di squadra, presto per i voli pindarici”

Una vittoria pesante, firmata da Chiricò, lancia il Casarano. Sul difficile campo del “Curcio” i rossazzurri piegano il Picerno per 2-1. Protagonista assoluto il fantasista, autore di una doppietta decisiva. La sua firma consegna il secondo successo consecutivo ai rossazzurri mentre per Chiricò si tratta delle prime segnature in campionato, dopo aver messo a segno una rete in Coppa Italia contro l’Altamura.

Il Casarano deve fare a meno di Cajazzo, Ferrara, Guastamacchia e Versienti. Nonostante le assenze, Di Bari conferma il 3-4-3. Novità: Gynafi dietro al posto di Gega e Di Dio esterno sinistro. In avanti Millico completa il tridente con Malcore e Chiricò. Il Picerno di De Luca risponde con il 4-2-3-1 e Abreu unica punta. Avvio aggressivo dei lucani: subito occasione per Energe, che spreca. Ci prova anche Esposito, ma il suo tiro finisce alto. Al 16’ il Casarano colpisce: pressing alto, recupero Malcore e gol di Chiricò. I padroni di casa vanno in affanno e rischiano ancora con Malcore. Al 23’ arriva il raddoppio: ancora combinazione Malcore-Chiricò. Il fantasista insacca nell’angolo, firmando la doppietta personale. Il Picerno vacilla: Summa salva su Malcore, Di Dio sfiora il tris. Prima dell’intervallo, Abreu ci prova dalla distanza, senza fortuna.

Nella ripresa i lucani alzano il baricentro ma creano poco. Esposito sfiora la traversa, ma i salentini controllano bene. Casarano vicino al terzo gol con D’Alena, che sbaglia clamorosamente. Finale incandescente: Santarcangelo accorcia al 43’ su cross di Bocic. Nei minuti di recupero Chiorra salva due volte, blindando la vittoria.

DAGLI SPOGLIATOI MISTER DI BARI – «Vincere qui non è mai semplice – sottolinea Di Bari –. Abbiamo trovato due gol con bravura e anche un pizzico di fortuna. Sul doppio vantaggio abbiamo avuto la possibilità di chiudere la partita, ma non ci siamo riusciti. Il gol del 2-1 mi ha dato fastidio, perché ci ha costretto a soffrire fino alla fine e abbiamo pure rischiato di subire il pareggio. Resta comunque una vittoria da squadra, da gruppo: tre punti importanti e pesanti».

La scena se l’è presa ancora una volta Chiricò, trascinatore del Casarano. Un calciatore che sembra rinato. «Mino è un ragazzo eccezionale – continua Di Bari –. Sin dall’inizio si è creata empatia con lui. È un giocatore che c’entra poco con questa categoria e sono felice per quello che sta facendo, perché è un esempio per i compagni. Sono contento per lui e per tutta la squadra».

Il Casarano sogna, ma l’allenatore mantiene i piedi per terra: «Restiamo calmi. Dopo la sconfitta di Bergamo qui c’era un po’ di depressione. Ora abbiamo consapevolezza di essere una squadra importante e un gruppo solido. La classifica ci sorride e offre prospettive diverse, ma è davvero troppo presto per fare voli pindarici». (Nuovo Quotidiano di Puglia)

Prossimo turno: Casarano-Cavese, domenica alle 15 al “Capozza”.

—

IL TABELLINO

Picerno (Pz), stadio “D. Curcio”

sabato 13.09.2025, ore 17

Serie C/C 2025/26, giornata 4

AZ PICERNO-CASARANO 1-2

RETI: 16′ pt e 28′ pt Chiricò (C), 43′ st Santarcangelo (P)

PICERNO (4-2-3-1): Summa; Salvo, Veltri, Frison, Pistolesi; Maselli, Marino (19′ st Bianchi); Energe (1′ st Boci), Pugliese (1′ st Petito), Esposito (19′ st Santarcangelo); Abreu (40′ st Santaniello). All. De Luca.

CASARANO (3-4-3): Chiorra; Pinto, Ciliento, Lucic; Di Dio (40′ st Gega), Logoluso, Maiello, Gyamfi; Millico (15′ st Perez), Malcore (15′ st Zanaboni), Chiricò (3′ st D’Alena). All. Di Bari.

ARBITRO: Pacella di Roma 2.

NOTE: ammoniti Maselli, Bocic, Pistolesi (P), Gyamfi (C). Rec: 4, 7.

RISULTATI E CLASSIFICA