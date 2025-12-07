CASARANO – Chiricò illude, il Latina strappa un punto in zona Cesarini. Di Bari: “Ingenuità, campionato difficile”

Sfuma al 91′ l’occasione, per il Casarano, di mettersi alle spalle lo scivolone di Potenza. Il Latina riprende i rossazzurri in pieno recupero e rimane l’amarezza per una vittoria che sarebbe stata più che salutare per Chiricò e compagni.

Nel Casarano, Di Bari deve rinunciare ancora una volta a Versienti e Celiento. L’undici iniziale ricalca quello delle ultime uscite, con Lulic riportato al centro della difesa e Zanaboni preferito a Perez nel ruolo di terminale offensivo. L’avvio è prudente da entrambe le parti, ma i rossazzurri sfondano subito a destra sfruttando la rapidità di Cajazzo, che dopo due minuti scappa via ma scivola al momento decisivo. È il preludio a ciò che accade poco dopo: al 7’, su sviluppo di corner, Chiricò si libera con una serpentina e, nonostante il destro non sia il suo piede naturale, trova un tiro imparabile per Mastrantonio. L’esultanza dura poco, perché l’arbitro annulla per fuorigioco. Di Bari ricorre alla verifica FVS, che conferma la regolarità dell’azione, e la rete viene assegnata. Al 12’ i padroni di casa sfiorano il raddoppio, ma Cajazzo calcia alto da posizione invitante. Il Latina, superato lo shock, prova a riorganizzarsi e alza il baricentro, ma il Casarano risponde con un’altra iniziativa di Chiricò al 24’, disinnescata dalla difesa ospite. Al 35’ una manovra ariosa porta Zanaboni a colpire di testa, ma la conclusione termina sopra la traversa.

Nella ripresa il Casarano cala d’intensità, mentre il Latina non crea molto ma resta vivo, impedendo ai rossazzurri di costruire occasioni nitide. La squadra di Volpe lotta su ogni pallone, e i cambi – Gagliano e Quieto – danno maggiore vivacità. Nel finale, su un rilancio della difesa pontina, Gyamfi si fa sorprendere, Quieto serve Gagliano che batte Bacchin con un tiro preciso. Il Casarano, colpito quando sembrava tutto sotto controllo, prova con orgoglio a reagire ma non trova lo spunto decisivo.

Nel post partita, nella sala stampa del “Capozza”, si presenta un pacato e disponibile Vito Di Bari. «A un primo tempo più brillante – spiega – è seguita una ripresa in cui siamo calati, ma non per stanchezza: è mancata la giusta gestione mentale. Va dato merito al Latina, che ha sfruttato al massimo una nostra ingenuità. Peccato, perché subire il pari nei minuti di recupero lascia sempre rammarico. Questa gara conferma quanto sia difficile un campionato in cui non si può dare nulla per acquisito».

Il Casarano tornerà in campo lunedì 15 dicembre, alle 20.30, sul terreno del Crotone.

IL TABELLINO

Casarano. stadio “G. Capozza”

sabato 06.12.2025, ore 14.30

Serie C/C 2025/26, giornata 17

CASARANO-LATINA 1-1

RETI: 7′ pt Chiricò (C), 46′ st Gagliano (L)

CASARANO: Bacchin, Gega, Lulic, Gyamfi, Logoluso, Maiello, Cajazzo, Pinto (41′ st Di Dio), Ferrara (27′ st D’Alena), Chiricò (41′ st Millico), Zanaboni (19′ st Perez). All. Di Bari.

LATINA: Mastrantonio, Ercolano (15′ st Pace), Porro, Calabrese, Marenco, De Ciancio, Fasan (37′ st Quieto), Libera (27′ st Pellitteri), Parodi, Pannitteri (15′ st Gagliano), Parigi (27′ st Ekuban). All. Volpe.

ARBITRO: Iacobellis di Pisa.

