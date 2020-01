SECONDA CATEGORIA/C – Il Cursi riposa, in palio il platonico titolo di campione d’inverno: programma, variazioni d’orario e di sede e arbitri della 13

Passati i festeggiamenti per le festività di fine anno, riprende gradualmente anche l’attività calcistica dei dilettanti pugliesi che tornano in campo questo pomeriggio per le gare d’andata degli ottavi di finale di Coppa Puglia, torneo per squadre di Prima e Seconda Categoria. Alle ore 14.30 scenderanno in campo le 16 squadre ancora in gioco. Tra…