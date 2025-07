EVENTI – Via al San Cataldo Beach Festival: sport, musica e promozione del territorio

Dal oggi a domenica 6 luglio San Cataldo ospita il San Cataldo Beach Festival, tre giorni di sport, musica e promozione del territorio.

Evento centrale sarà l’unica tappa italiana a 4 stelle del BPER Beach Volley Italia Tour, con le migliori coppie nazionali in gara su quattro campi tra Via Verrazzano e il Lido Turrisi.

L’organizzazione è affidata all’ASD BVO Lecce, con il sostegno del Comune di Lecce, l’associazione “I Love San Cataldo” e le attività locali.

Obiettivo del festival: promuovere San Cataldo come meta di eventi sportivi di alto livello e punto d’incontro tra sport, turismo e sviluppo locale.

Il programma sportivo prevede per oggi le qualificazioni del torneo, yoga e dj set serale; per domani, sabato 5, partite del torneo, sessioni si Strafit, aperitivo musicale e festa; per domenica 6 le fasi finali del torneo con annesso intrattenimento.

Non solo sport: yoga sul mare, mercatini vintage, musica e dj set animeranno tutta la marina.

L’assessore allo Sport del Comune di Lecce, Giancarlo Capoccia, ha sottolineato il valore del festival come motore di crescita e rilancio per la località.

Il presidente BVO Antonio Francone e la presidente di “I Love San Cataldo”, Emiliana Sinistro, hanno evidenziato l’importanza della collaborazione tra realtà locali.

L’evento punta a trasformare San Cataldo in un villaggio del divertimento e dell’accoglienza, capace di attirare pubblico e generare impatto positivo sul territorio.