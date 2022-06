LECCE – Mercato, tre nomi nuovi sul taccuino di Corvino

Con Gianluca Frabotta ormai ad un passo, il Lecce prosegue nella campagna di rafforzamento, sondando soprattutto i mercati esteri o cercando qualche giovane in rampa di lancio, come Fabio Miretti, per esempio, centrocampista scuola Juventus (2003), che, quest’anno, ha collezionato diverse presenze in prima squadra (una anche in Champions League), oltre ad aver militato nell’Under 23 bianconera in Serie C.

La Gazzetta dello Sport riporta un interessamento di Pantaleo Corvino per il centrale difensivo norvegese Birk Risa, 24enne, del Molde, che avrebbe rifiutato la prima offerta del club salentino. Sempre la Rosea parla di un sondaggio per il centrocampista Daniele Baselli, 30 anni, in scadenza di contratto col Cagliari. L’ultimo nome nuovo, è quello di Gianmarco Cangiano, esterno sinistro in forza al Bologna, nell’ultima stagione prima all’Ascoli, poi al Crotone, che, secondo Tmw, potrebbe avere il gradimento della società giallorossa.