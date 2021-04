ECCELLENZA/B – I top e i flop della 7ª giornata

Torna la nostra consueta rubrica Top e Flop, che, come ogni settimana, passerà in rassegna il meglio ed il peggio del massimo campionato regionale. Andiamo subito a scoprire chi sono i migliori e i peggiori dell’ultimo turno del girone B del campionato di Eccellenza pugliese.

Questi i TOP e i FLOP della 7ª giornata:

I TOP

ANGELO MARAGLINO (SAVA): L’estremo difensore del Sava, nella sfida contro l’Ugento, si è reso protagonista di almeno quattro super interventi che hanno, di fatto, consentito alla formazione tarantina di restare aggrappata al match fino al momento del vantaggio. Sul successo e sull’aggancio alla zona playoff vi è senza alcun dubbio la sua firma. MIRACOLOSO

OTRANTO – Il collettivo guidato da mister Manco continua a stupire tutti. Il successo nella trasferta di Matino consente a Mariano e compagni di agganciare la vetta, nonostante i soli cinque match all’attivo. Un cammino super fino ad oggi, frutto, però, del lavoro e della programmazione da parte di una società che, da diversi anni, lavora in maniera seria e concreta. STANDING OVATION

ADRIANO ESPOSITO (TOMA MAGLIE) – Nella giornata dei portieri, non poteva che iscriversi a referto uno dei migliori dell’intero girone. Il portierone giallorosso mette i guantoni sul successo del Maglie contro il Gallipoli, ipnotizzando prima Manisi dagli undici metri e blindando, poi, la porta con diversi prodigiosi interventi. PARA RIGORI

FLOP

VIRTUS MATINO – Un punto in due partite è un bottino un po’ magro per una società che, ad oggi, prova in tutti i modi a tenere alto il nome della città. Gli uomini di mister Branà continuano sulla falsa riga della ripresa contro l’Ugento, in un match nel quale faticano per oltre 70 minuti, scivolando in un momento cruciale della stagione. Per quanto fatto dal sodalizio biancazzurro, ci si aspetterebbe certamente di più. MAGRA



DIEGO MANISI (GALLIPOLI) – Dopo una prima parte di stagione da assoluto trascinatore, che è valsa un paio di ingressi nella top di giornata, il capitano giallorosso è costretto a vedersi relegato nella parte opposta, a causa di un penalty fallito che, a conti fatti, pesa come un macigno nell’economia del match del Gallipoli e soprattutto in ottica classifica. POLVERI BAGNATE

RUGGIERO DORONZO DI BARLETTA (Arbitro Massafra-Deghi) – Vedendo e rivedendo il gol assegnato ai padroni di casa, al minuto 94, ancora non si riesce a capire cosa sia realmente accaduto. Una svista colossale che di fatto costa un punto alla formazione orange. DA RIVEDERE