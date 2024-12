BASKET C/m – LSB Lecce stradomina contro Assi Brindisi e piazza la sesta vittoria consecutiva

Semplicemente inarrestabile. La Cce Scuola di Basket Lecce asfalta Assi Brindisi 105-83 e piazza la sesta vittoria consecutiva dinanzi al pubblico del “San Giuseppe da Copertino”. I ragazzi di coach Michelutti si sono resi protagonisti di un’altra prestazione di grande livello consolidando il secondo posto della classifica del campionato maschile interregionale di serie C. La fluidità di gioco e i movimenti di tutti gli interpreti guidati dall’allenatore friulano, hanno permesso alla squadra di mettere la gara in discesa già nel primo quarto. I padroni di casa hanno dimostrato di andare a bersaglio in tutte le salse: dall’arco, in penetrazione e attraverso azioni orchestrate alla perfezione che hanno consentito tiri ben costruiti su tutti i lati del campo.

La difesa di Brindisi ha potuto far ben poco contro una squadra in grado di mandare in doppia cifra ben 5 giocatori (Ouandie, Renna, Dosic, Mocavero e Cantagalli). Il gioco corale e lo spirito di abnegazione da parte di tutti, sia in difesa che in attacco, continua ad essere un fattore per la squadra del presidente Sandro Laudisa. Alla fine dei primi 10 minuti il tabellone segnava già +12 per i locali. E nel secondo quarto la forbice si è allargata sino al +21 di marca biancazzurra, che ha rimandato tutti negli spogliatoi. Dopo la pausa lunga Mocavero e compagni hanno dilagato sino al +31 della fine del terzo periodo, che ha messo la parola fine al risultato. Nell’ultima frazione di gioco i locali hanno giocato sul velluto gestendo l’enorme vantaggio fino al suono dell’ultima sirena tra gli applausi del pubblico. Ancora una volta il top scorer della Cce Lsb Lecce ha vestito i panni di Alex Ouandie con ben 33 punti a referto, ma tra i biancazzurri si è evidenziata anche l’ottima prova di Filippo Renna che, con 15 punti a verbale e una prestazione di grande sostanza anche in fase di non possesso, si è dimostrato l’uomo in più nel contesto di una gara stradominata.

(US LSB Lecce, Paolo Conte)

—

IL TABELLINO

Cce Lsb Lecce 105 – Assi Brindisi 83

(28-16, 60-39, 90-59)

Cce Lsb Lecce: Murrone 2, Ingrosso 2, Capoccia, Esposito 2, Renna 15, Cantagalli 12, Mocavero 12, Laudisa 8, Vidakovic 4, Dosic 15, Ouandie 33, Mernica. All. Michelutti.

Assi Brindisi: Jallow 2, Buttiglione 7, Pagano 6, Scivales 12, Jahier 3, Valente 7, Flores, Guadalupi 2, Calcagni 10, D’Avanzo, Notarpietro, Kibikdis 34. All. Laghezza.

—

BASKET SERIE C/m UNICA

RISULTATI (giornata 11): LSB Lecce-Assi Brindisi 105-83, NP Monteroni-Francavilla 89-65, NV Mesagne-F. Trani 103-67, NM Corato-P. Molfetta 70-81, Barletta-Fasano 72-75, Castellaneta-Cus Foggia 84-69.

CLASSIFICA: Castellaneta 20 – LSB Lecce 16 – NV Mesagne, Francavilla 14 – NP Monteroni, Molfetta 12 – Fasano, Assi Brindisi, Cus Foggia 10 – AB Potenza 8 – NM Corato, Barletta, F. Trani 2.

PROSSIMO TURNO (21-22 dic.): Assi Brindisi-AB Potenza, Cus Foggia-NM Corato, Francavilla-LSB Lecce, Fasano-NV Mesagne, F. Trani-NP Monteroni, Molfetta-Barletta.