VOLLEY B1/f – Melendugno, col Desi Palmi arriva la prima vittoria piena della stagione: risultati e classifica

Terza vittoria stagionale per la Narconon Volley Melendugno che, dopo un primo set concesso alle avversarie di turno, le calabresi del Desi Palmi, si resetta e comincia a macinare punti su punti, vincendo il secondo per 25-17, il terzo per 25-18 e il quarto, in volata, per 25-23.

Le salentine, allenate da coach Ida Taurisano, salgono a quota 8 punti. Quella contro Desi Volley è la prima vittoria piena in questa primissima fase di stagione. Top scorer dell’incontro, Emanuela Morone con 17 punti personali.

Prossimo step, sabato 13 alle 17.30, sul campo del Terrasini (Palermo).

—

IL TABELLINO

NARCONON MELENDUGNO-DESI VOLLEY 3-1

(23-25, 25-17, 25-18, 25-23)

MELENDUGNO: Kostadinova 12, Mileno 3, Greco 2, Albanese ne, Albano 13, Basciano ne, Morone 17, Luraghi (L), Tamborino M. (L) ne, Antignano 8, Alikaj 14, Pettinari, Tamborino G. ne. Coach: Taurisano.

Ace 8, ricezione 57% (perfetta 31%), attacco 35%, muri 6.

DESI VOLLEY: La Rosa 9, Moschettini 1, Ciancio (L), Mearini 7, Cicoria ne, Isgro 12, Giudice (L) ne, Andeng 9, Giometti 17, Mastronardi ne, Fanelli ne. Coach:

Ace 4, ricezione 55% (perfetta 28%), attacco 27%, muri 13.

—

VOLLEY B1/F GIRONE F

RISULTATI (giornata 4): HUB Ambiente CT-S. Salvatore 0-3, Melendugno-Desi Volley 3-1, Cerignola-F. Schultze 0-3, Messina-Fiammatorrese 3-1, CDM Cutrofiano-Arzano 0-3, Castellana-Terrasini 3-1.

CLASSIFICA: Messina 11 – Arzano 10 – San Salvatore BN 9 – Fiammatorrese e Melendugno 8 – F. Schultze ME 7 – Castellana 6 – Desi Volley e Cerignola 3 – Terrasini 1 – HUB Catania e CDM Cutrofiano 0.

PROSSIMO TURNO (13 nov.): S. Salvatore-CDM Cutrofiano, Terrasini-Melendugno, Fiammatorrese-HUB Catania, Desi Volley-Cerignola, F. Schultze-Castellana Grotte, Arzano-Messina.