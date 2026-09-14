LECCE – Il “Via del Mare” si unisce al dolore per Lorena Isceri e Rebecca Pepe: un lungo applauso e lo striscione della Nord

Ieri, prima del fischio d’inizio della sfida tra Lecce e Monza, il “Via del Mare” è stato teatro di un momento di profonda commozione e sensibilizzazione sociale. L’U.S. Lecce, attraverso il ramo sociale Lecce Love e grazie a una deroga concessa dalla Lega Serie A, ha reso omaggio alla memoria di Lorena Isceri, ennesima giovane vittima di femminicidio originaria di Squinzano. I calciatori giallorossi sono scesi sul terreno di gioco accompagnati non dai soliti bambini, ma da alcune ragazze del territorio con il volto segnato da un’impronta di pittura rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

La toccante manifestazione è stata dedicata anche al ricordo di Rebecca Pepe, la ventiquattrenne leccese tragicamente investita e uccisa da un’auto mentre si trovava in vacanza a Napoli. Dall’iniziativa è arrivato il pieno e sentito sostegno dei tifosi salentini: la Curva Nord ha esposto uno striscione con la scritta “Solo rabbia e dolore”, mentre l’intero stadio si è stretto attorno alle famiglie delle due giovani donne in un lungo e partecipe applauso. Un gesto forte con cui il club di via Costadura, la tifoseria e l’intera comunità civile hanno ribadito la ferma intenzione di non restare indifferenti di fronte a simili tragedie.