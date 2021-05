LECCE – La storia degli spareggi promozione: l’unico salto dalla B alla A fu firmato da Giuseppe Papadopulo

Il Lecce non ha una grossa fortuna negli spareggi promozione. Gli archivi narrano che il primo spareggio della storia giallorossa risale al campionato di terza serie 1928-29, quando bisognava completare l’organico dei quella che, poi, fu la prima Serie B. I giallorossi centrarono l’obiettivo, superando, in finale, il Taranto a Bari (agosto 1929).

Seguirono tre assalti mancati: nella stagione di Serie C 1942-43, il Lecce non riuscì a centrare il salto in serie cadetta; nel 1956-57, i salentini si piegarono al Marsala che fu promosso dalla quarta alla terza serie; nel 1986-87, una delle più clamorose delusioni: nello spareggio a tre, il Lecce di Carlo Mazzone fallì l’assalto alla Serie A perdendo per 2-1 col Cesena la finale di San Benedetto del Tronto (dopo aver pareggiato, sempre coi romagnoli, per 0-0 e battuto la Cremonese per 4-1).

Nel 2007-08 arrivò il primo e unico centro, via playoff (o spareggi) dalla Serie B alla Serie A: ci riuscì il Lecce di Giuseppe Papadopulo, vittorioso contro Pisa, in semifinale, e Albinoleffe, in finale, approdando in Serie A.

Il resto è, più o meno, storia dei giorni nostri: le quattro mancate promozioni dalla Serie C alla Serie B. La prima: annata 2012-13, con Elio Gustinetti in panchina, il Lecce eliminò l’Entella ma si piegò al Carpi in finale. La seconda: stagione 2013-14, allenatore Franco Lerda, il Lecce superò il Pontedera e il Benevento, crollando nel doppio confronto col Frosinone. Annata 2015-16, Piero Braglia in panchina: eliminato il Bassano, il Lecce si fermò davanti al Foggia. Stagione 2016-17: la squadra di Robertino Rizzo, ai playoff, eliminò la Sambenedettese con un doppio pareggio, poi venne estromessa dall’Alessandria ai calci di rigore.

