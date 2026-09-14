LECCE – Sticchi Damiani: “Ritrovato il vero carattere. Decisiva la gestione della settimana”

A poche minuti dalla fine del successo interno conquistato contro il Monza, il presidente dell’U.S. Lecce Saverio Sticchi Damiani ha tracciato un bilancio lucido della prestazione offerta dalla squadra al “Via del Mare”, sottolineando la risposta sul piano emotivo e tattico dopo il passaggio a vuoto di Cagliari.

L’atteggiamento e il cambio di passo – Il numero uno del club salentino ha evidenziato come l’aspetto caratteriale sia stato la chiave di volta del match: «È una squadra che è tornata a interpretare quell’aspetto caratteriale che non può mai mancare. Con la Roma probabilmente ci sono stati tanti cambiamenti tattici che ti portano pure a perdere certi equilibri e alcune cose possono sembrare come mancanza d’impegno, che non può mai mancare. Col Cagliari invece la prestazione è stata discreta nel primo tempo, sinceramente moscia nel secondo, e il Lecce non può mai essere una squadra che non ci mette quello che ha messo oggi. Così come dico che il risultato di oggi non deve determinare tutti i giudizi. Oggi, oltre a tanto carattere e a tanto impegno, abbiamo visto cose buone e altre che si possono migliorare».

La soluzione in mediana e l’equilibrio tattico – Sticchi Damiani ha poi commentato con favore la disposizione della mediana vista in campo, con la coesistenza di Ilic, Maleh e Coulibaly: «Bisognava trovare un equilibrio per fare esprimere al meglio un giocatore come Ilic, un giocatore di altissimo livello. Mi sembra che questa soluzione abbia funzionato meglio rispetto a quella di Cagliari. È normale che all’inizio del campionato si giochino le partite per cercare gli equilibri in base agli uomini che si hanno».

Il lavoro dello staff e della società nella settimana – Spiegando come il gruppo sia riuscito a trasformarsi e a ritrovare compattezza in pochissimi giorni, il presidente ha ricordato la ricetta ormai collaudata in casa giallorossa: «Sono anni che dopo le sconfitte sappiamo chiuderci noi stessi e proviamo a toccare i tasti giusti, uno di quali è la consapevolezza della fortuna di giocare davanti a trentamila persone ogni domenica e dobbiamo proporre loro sempre l’impegno. E poi tante altre cose che accadono nella gestione della settimana: sono stati bravi l’allenatore, Trinchera e penso anche la società, a toccare i tasti giusti».

La direzione di gara e la gestione dei contatti sulle punte – Infine, il patron salentino ha fatto una riflessione sulla direzione del signor Crezzini e sul metro di giudizio riservato a Stulic ed Esteban: «Forse si è passati da un eccesso all’altro: ora è chiaro che c’è stata una indicazione, ma questa non deve diventare una esasperazione, perché poi sembra che davvero tutto sia consentito ai danni degli attaccanti».